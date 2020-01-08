Впродовж тижня в Одеській області закрили 9 нелегальних АЗС, ще 14 можуть припинити діяльність

На даний момент групами вилучено 30,5 тон пального та обладнання з нелегальних станцій на загальну суму 3,26 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций провів засідання обласної міжвідомчої групи з протидії нелегальному обігу пального.

– За тиждень було перевірено 62 АЗС та 9 з них офіційно закрито. Мобільні групи перевірки з представниками прокуратури, поліції, СБУ, фіскальної служби вже винесли 4 адмінпротоколи та відкрили 5 кримінальних проваджень. Відносно 14 заправок готуються відповідні рішення щодо припинення діяльності. Ніяких пом’якшень для нелегальних АЗС не буде, — заявив Максим Куций.

Перший заступник керівника ОДА В’ячеслав Овечкін зазначив, що перевірки АЗС необхідно зробити більш ефективними та запропонував додати до мобільних груп експертів з ДСНС, ДАБІ та держпраці.

– Це дозволить одразу оформляти акти про перевірку та звітувати Кабінету Міністрів. Необхідно координувати зусилля та виділити представника робочої групи від кожного відомства. Буде доцільно створити 4 мобільні робочі групи, які перевірятимуть заправки по районам області. Кожна така робоча група зможе перевіряти до 10 об’єктів на день, — зазначив Овечкін.

Окрім якості палива та дозвільних документів перевірятиметься пожежна безпека, організація дорожнього руху та працевлаштування робітників тощо. Групи щоденно звітуватимуть про хід перевірок Одеській обласній державній адміністрації.

Фото: Одеська ОДА

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