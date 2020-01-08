fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Впродовж тижня в Одеській області закрили 9 нелегальних АЗС, ще 14 можуть припинити діяльність

Впродовж тижня в Одеській області закрили 9 нелегальних АЗС, ще 14 можуть припинити діяльність

На даний момент групами вилучено 30,5 тон пального та обладнання з нелегальних станцій на загальну суму 3,26 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций провів засідання обласної міжвідомчої групи з протидії нелегальному обігу пального.

– За тиждень було перевірено 62 АЗС та 9 з них офіційно закрито. Мобільні групи перевірки з представниками прокуратури, поліції, СБУ, фіскальної служби вже винесли 4 адмінпротоколи та відкрили 5 кримінальних проваджень. Відносно 14 заправок готуються відповідні рішення щодо припинення діяльності. Ніяких пом’якшень для нелегальних АЗС не буде, — заявив Максим Куций.

Перший заступник керівника ОДА В’ячеслав Овечкін зазначив, що перевірки АЗС необхідно зробити більш ефективними та запропонував додати до мобільних груп експертів з ДСНС, ДАБІ та держпраці.

– Це дозволить одразу оформляти акти про перевірку та звітувати Кабінету Міністрів. Необхідно координувати зусилля та виділити представника робочої групи від кожного відомства. Буде доцільно створити 4 мобільні робочі групи, які перевірятимуть заправки по районам області. Кожна така робоча група зможе перевіряти до 10 об’єктів на день, — зазначив Овечкін.

Окрім якості палива та дозвільних документів перевірятиметься пожежна безпека, організація дорожнього руху та працевлаштування робітників тощо. Групи щоденно звітуватимуть про хід перевірок Одеській обласній державній адміністрації.

Фото: Одеська ОДА

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить