Впродовж двох років на Одещині побудують три нових електростанції

Німецькі представники інвестуватимуть в місцеву інфраструктуру.
Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.
– Сьогодні підписав меморандум про співпрацю з представниками німецької компанії. Вони інвестують в наш регіон понад 450 мільйонів євро, – зазначив Куций.
Компанія впродовж двох років збудує 3 електростанції на території Овідіопольського району. Будуть побудовані лінії електропередач, електричні підстанції та здійснені реконструкції існуючих підстанцій та інших об’єктів, що забезпечить енергетичну безпеку району та області.
Німецькі представники інвестуватимуть в місцеву інфраструктуру та соціальні об’єкти 30 тисяч євро за кожний збудований вітровий агрегат.
– Це ще один крок для збереження навколишнього середовища та розвитку відновлювальної енергетики, – додав голова ОДА.
Фото: ШоТам
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