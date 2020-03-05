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Новости Одессы и Одесской области

Впродовж двох років на Одещині побудують три нових електростанції

Впродовж двох років на Одещині побудують три нових електростанції

Німецькі представники інвестуватимуть в місцеву інфраструктуру.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

– Сьогодні підписав меморандум про співпрацю з представниками німецької компанії. Вони інвестують в наш регіон понад 450 мільйонів євро, – зазначив Куций.

Компанія впродовж двох років збудує 3 електростанції на території Овідіопольського району. Будуть побудовані лінії електропередач, електричні підстанції та здійснені реконструкції існуючих підстанцій та інших об’єктів, що забезпечить енергетичну безпеку району та області.

Німецькі представники інвестуватимуть в місцеву інфраструктуру та соціальні об’єкти 30 тисяч євро за кожний збудований вітровий агрегат.

– Це ще один крок для збереження навколишнього середовища та розвитку відновлювальної енергетики, – додав голова ОДА.

Фото: ШоТам

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