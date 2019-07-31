Впродовж двох днів на Одеській залізниці травмувалося троє людей

Чоловіки травмувалися через власну необережність.

Люди постраждали на станціях Олександрія, Казанка та поряд зі станцією Вигода Одеської залізниці через власну необережність.

Про це повідомляє регіональна філія “Одеська залізниця”.

Основна із причин травмування — перетин колій у невстановлених для цього місцях, необережність та неуважність громадян, нехтування елементарними правилами поведінки на об’єктах залізничної інфраструктури.

Так, 28 липня о 13:40 машиніст вантажного поїзда №4701 по прибуттю на станцію Олександрія заявив, що виявив смертельно травмованого чоловіка. Особа потерпілого встановлюється.

Цього ж дня ввечері машиніст вантажного поїзда №2278, відправляючись зі станції Казанка, також виявив травмованого чоловіка. Ним виявився мешканець смт Казанка (Миколаївська область).

Наступного дня, 29 липня, в межах станції Вигода машиніст поїзда №105 при швидкості руху 100 км/г застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на чоловіка, який раптово перед поїздом вийшов на колії. Особа потерпілого з’ясовується.

Фото: Прес-центр регіональної філії «Одеська залізниця»