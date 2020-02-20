Впродовж 2019 року в Одеському зоопарку побувало понад 300 тисяч відвідувачів

За рік одеський зоопарк відвідали понад 300 тисяч гостей.

Про це повідомляє Одеса.Онлайн з посиланням на директорку департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяну Маркову.

У 2019 на утримання одеського зоопарку з бюджету міста виділили 18 мільйонів гривень, а на зарплати – 11 мільйонів.

– За минулий рік наш зоопарк відвідали понад 300 тисяч гостей. Більше 18 тисяч людей побували у звіринці безкоштовно або на пільговій основі, – зазначила Маркова.

У минулому році в звіринці провели 39 просвітницьких та екологічних акцій.

Фото: Думская

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