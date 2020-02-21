Впродовж 2019 року 9 малюків з Одеси всиновили іноземці, ще 73 – українці

У 2019 році в Одесі 82 дитини з числа дітей-сиріт знайшли сім’ї. 73 дитини усиновили громадяни України, ще 9 – іноземці.

Про це в ході звітної прес-конференції розповіла начальниця служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Никандрова, пише Одеса.Онлайн.

– Це дуже добре, що на сьогоднішній день люди беруть таку відповідальність на себе. Найбільше кандидатів зацікавлені в усиновленні дітей у віці від 3 до 5 років, а найменше вони зацікавлені в дітях у віці від 6 до 10 років та від 10 до 18 років, – підкреслила Никандрова.

31 дитині на момент усиновлення було від 1 до 2-х років, 12 – від 3-х до 5 років, сімом – від 6 до 10 років, трьом – від 11 до 17 років.

Фото: Слово про Слово

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