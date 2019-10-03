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Новости Одессы и Одесской области

Впала на трамвайну колію: в Одесі під колеса трамваю потрапила жінка

Впала на трамвайну колію: в Одесі під колеса трамваю потрапила жінка

За словами очевидців, жінка була сп’яніння.

Про це повідомила пресслужба КП “Одесміськелектротранс” у Facebook.

Випадок трапився 2 вересня, близько 16:45.  Вагон трамвайного маршруту №10 під’їжджав по відокремленій колії до Старосінної площі. В цей час вздовж колії рухалася група невстановлених осіб, вони, за словами очевидців, знаходилися у стані алкогольного сп’яніння. Раптово жінка з цієї групи неочікуванно впала на трамвайную колію.

Внаслідок падіння жінки на трамвайну колію сталося зіткнення. Водій трамваю застосував екстренне гальмування, завдяки чому вдалося уникнути наїзду вагону колесами на тіло впавшої жінки.

Постраждалу було доставлено до медичного закладу.

Фото: Пассажирский транспорт

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Lion King
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Lion King

“жінка була сп’яніння” пишите на русском, потому что на украинском у вас такая бредятина получается

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