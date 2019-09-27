Возвращение «Трубадура»: Одесский оперный представит новую версию классической оперы

Премьера обновленной оперы «Трубадур» на сцене Одесского оперного пройдет 28 и 29 сентября. Это второй совместный проект международной команды постановщиков Украины, Германии и Нидерландов. Первый продукт их творческого сотрудничества – постановка оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», завоевавшая признание одесских меломанов.

«Трубадур» Джузеппе Верди – как и шедевр Пуччини – одна из популярнейших опер мирового репертуара. Ее сюжет, заимствованный из одноименной пьесы драматурга Антонио Гарсия Гутьерреса, отображает реальные исторические события средневековой Испании. В этой романтической драме Верди захватили непримиримая вражда и самоотверженная любовь, бурные столкновения и сильные чувства.

Премьера оперы состоялась в Риме в 1853 году. А на сцене Одесской оперы – в 1854-м, впервые в Российской империи. «Трубадур» вошел в золотой фонд мирового оперного искусства. И долгое время опера находилась в репертуаре Одесского театра оперы и балета – в традиционной, а на сегодняшний день теряющей актуальность постановке.

Новая версия «Трубадура» – это современный взгляд на драматические события, происходившие в 16 веке. И страсти, бушевавшие столетия назад, творческая команда спектакля пропустила сквозь призму современности. Современную сценографию постановки – достаточно аскетичную, концентрирующую внимание публики на мощной образности оперного действа – создали художник-сценограф Карел Спагнак (Нидерланды) и художник по костюмам Улли Кремер (Германия).

– Мне кажется, что это очень интересный опыт сотрудничества и для артистов, и для театра – услышать мысли своих коллег из разных стран, – считает дирижер-постановщик спектакля заслуженный артист Украины Игорь Чернецкий.

Режиссер-постановщик Тило Райнхард из Германии, на счету которого постановки спектаклей в знаменитой Берлинской опере, понравился всей труппе своей вдумчивой, детальной, очень качественной работой.

– Это первый режиссер, который персонифицировано подошел к каждому артисту хора, – рассказал хормейстер-постановщик Валерий Регрут. – С первой же репетиции он раскрыл характер каждого и дал задачи, которые помогли максимально использовать талант. Это удивительная работа – мы ею восхищены.

Тило Райнхард также высоко оценил творческий потенциал коллектива Одесской оперы. По словам режиссера, артисты настолько хороши, что ему приходится постоянно работать, чтоб раскрывать все их грани таланта.

– Я думаю, что покажу спектакль очень современный и актуальный, несмотря на то, что герои будут одеты в исторические костюмы, – рассказал Тило Райнхард. Мы неожиданно открыли для себя, что эта опера поднимает актуальные вопросы и проблемы, которые приходится решать каждому человеку во все времена: вечное противостояние свободы, долга и насилия. Но существует сила, способная преодолеть этот губительный конфликт – это сила любви. Она передается с помощью музыки, и каждый слушатель проникается этим великим чувством.

Импресарио Здислав Супеж уверен в качестве нового спектакля. И уже в октябре запланированы гастроли с «Трубадуром» в Голландии и Бельгии. В планах международной творческой команды – постановки на одесской сцене оперы «Богема» Пуччини и сценической кантаты «Кармина Бурана» Карла Орфа.

А одесские меломаны с нетерпением ждут возвращения «Трубадура».

Фото: opera.odessa.ua