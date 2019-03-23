﻿ Возвращение музыкального телефона Утёсова: теперь он будет работать в музее-квартире - Одесская Жизнь

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Возвращение музыкального телефона Утёсова: теперь он будет работать в музее-квартире

Возвращение музыкального телефона Утёсова: теперь он будет работать в музее-квартире

Сегодня день рождения Леонида Осиповича Утесова. В честь этого события в его музее-квартире, на Утесова, 11, открылась выставка, посвященная 90-летию теа-джаза. А еще тут восстановили музыкальный телефон.

Но обо всем по порядку.

Впервые Утесов услышал джаз в 1926 году, когда в Москве гастролировали американские музыканты Jazz Kings. А в 1927 году он сам посетил Париж, и, вернувшись на родину, решил создать свой джазовый коллектив.

утесов

В книге «С песней по жизни» Утёсов пишет: «Ясное дело, хорошо было бы собрать таких, которые уже играли в джазовой манере. Но собирать было некого — в джазовой манере играл у нас один только я…».

Но, несмотря на это, 8 марта 1929 года Леонид Утесов представил свой театрализованный джаз. Идея его была такова, чтобы каждый концерт становился ярким зрелищем по типу Бродвейских шоу. Музыканты разыгрывали сценки, объединенные каким то сюжетом.

музей утесов

Именно этому коллективу и посвятили новую экспозицию в доме-музее Утесова.

А постоянная экспозиция пополнилась одним весьма занимательным экспонатом — музыкальным телефоном. Но тут необходима небольшая предыстория.

музей утесова

 

2 сентября 2000 года, ко Дню города, в Городском саду был установлен памятник Утесову. Напротив ажурной скамейки была установлена телефонная будка с телефонным аппаратом, из которой при наборе номера на всю Дерибасовскую звучали его самые популярные песни. Но, к сожалению, будка простояла недолго. Аппарат часто ломался, а потом и вовсе исчез. Остатки конструкции убрали во время реконструкции Горсада.

И вот 22 марта музыкальный телефон вновь появился в Одессе. На этот раз уже внутри квартиры певца. Это старинный телефон, который висит на стене. Сняв трубку и набрав цифру на телефонном диске, вы услышите одну из 10 популярных мелодий. А вот какие это мелодии — мы говорить не будем, оставим интригу для посетителей.

музей утёсова

Напомним, что музей-квартира Утесова находится в переулке Утесова, 11, и работает ежедневно, кроме среды, с 10:00 до 17:00. Вход в музей — бесплатный.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
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