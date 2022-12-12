Возобновлено движение транспорта по трассе Одесса-Рени в районе Сараты

Движение на участке дороги М-15 было закрыто с вечера 9 декабря до утра 12 декабря в связи с ремонтом железнодорожного переезда. На данный момент все работы завершены.

На участке трассы Одесса-Рени в районе пгт. Сарата отремонтирован железнодорожный переезд и возобновлено движение всех видов транспорта. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Движение транспорта в связи с аварийно-ремонтными работами на железнодорожном переезде на участке дороги М-15 Одесса-Рени (на г.Бухарест), км 118+300 (возле пгт. Сарата) было полностью перекрыто с 21:00 часов вечера 9 декабря до 06:00 часов утра 12 декабря.

Работы проводила АО «Укрзализныця». Их целью было ликвидировать аварийную ситуацию, которая произошла на переезде возле пгт. Сарата, путем поднятия путей, чтобы выровнять продольный профиль участка переезда и позволить транспорту с большей скоростью пересекать указанный участок. Также произведен ремонт покрытия на переезде и на подходах к нему.

Объехать ремонтируемый участок можно было через дорогу местного значения О162235 и территориального значения Т-16-43, по маршруту с. Ярославка и с. Кулевча в обоих направлениях (г. Измаил и г. Одесса).