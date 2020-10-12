Возмущенные одесситы перекрыли улицу Преображенскую – что случилось? (видео)

Сегодня утром в центре Одессы прошла акция протеста: жители домов №7-9 по переулку Маяковского на 10 минут перекрыли улицы Преображенскую.

Как сообщает «Думская», жильцам докучает громкая музыка, доносящаяся из ресторана «Закат», расположенного на мансардном этаже гостиницы «Брик».

Одесситы рассказали, что из-за громкой музыки их дети систематически не высыпаются и после спят на уроках.

Горожане неоднократно обращались в полицию и мэрию, но реакции не последовало.

Администрация гостиницы комментировать ситуацию отказалась.

Фото: Думская