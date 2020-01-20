Возле одесского пляжа появились урны для сортировки мусора (фото)

Волонтеры в районе пляжа Ланжерон провели экологическую акцию, убрав мусор на склонах.
Об этом сообщает оdessa.online.
Там же они расставили 24 урны для раздельного сбора мусора.
Урны выглядят как большие жестяные бочки на 200 литров. Их можно найти возле пляжа в Паустовском сквере.
Бочки расставили по три рядом, в одну можно положить бумагу и пакеты, во вторую – стекло, а в третью – пластик. Все это организаторы после сбора отвезут на переработку.
К слову, до этого пять таких баков уже появилось в районе Чкаловского пляжа. В планах инициаторов – установить подобные контейнеры по всему побережью до Аркадии.
Фото: оdessa.online
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