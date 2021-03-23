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Возле «ковидной» больницы в Одессе появились инспекторы по парковке

Возле «ковидной» больницы в Одессе появились инспекторы по парковке

В Одессе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации инспекторы по парковке особое внимание уделяют подъездам к больницам.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета.

Так, на углу улиц Екатерининской и Троицкой, возле больницы №5, где лечат пациентов с COVID-19, установили постоянное дежурство.

Всего за последнюю неделю на городских улицах зафиксировали 2 572 нарушения правил парковки и выписали штрафов на сумму 974 тыс. 980 грн.

Напомним, возле больницы №5 снова начали скапливаться очереди из «скорых». Подобная картина наблюдалась и осенью прошлого года.

Фото иллюстративное 

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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Виктория Калина
Виктория Калина
22 минут назад

а когда в районе ПРИВОЗА будут дежурить инспектора по парковкам?

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