Возле «ковидной» больницы в Одессе появились инспекторы по парковке

В Одессе увеличили количество точек централизованного обеспечения кислородом в опорных больницах. Об этом сообщают в пресс-службе одесской мэрии.

Одна из вечных проблем, наверное, каждого города-миллионника — массовая парковка транспорта в неположенном месте. И Одесса в этом плане не исключение.

Наш корреспондент решил проверить, как горожане соблюдают правила парковки и реагируют ли на дорожные знаки, запрещающие остановку и парковку, в местах, где они появились относительно недавно.

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