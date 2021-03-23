Возле «ковидной» больницы в Одессе появились инспекторы по парковке

В Одессе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации инспекторы по парковке особое внимание уделяют подъездам к больницам.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета.
Так, на углу улиц Екатерининской и Троицкой, возле больницы №5, где лечат пациентов с COVID-19, установили постоянное дежурство.
Всего за последнюю неделю на городских улицах зафиксировали 2 572 нарушения правил парковки и выписали штрафов на сумму 974 тыс. 980 грн.
Напомним, возле больницы №5 снова начали скапливаться очереди из «скорых». Подобная картина наблюдалась и осенью прошлого года.
Фото иллюстративное
а когда в районе ПРИВОЗА будут дежурить инспектора по парковкам?