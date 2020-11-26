Восстановлено автомобильное сообщение на границе Николаевской и Одесской областей

Ремонт критического участка трассы Р-55, соединяющей Березовский район Одесской и Веселиновский район Николаевской областей, подходит к завершению. Таким образом, сообщение между двумя областями по этой трассе восстановлено.

Сейчас дорожники наносят на обновленной магистрали пластиковую разметку, а информационный знак с дублированием на английском языке нарочито дает понять, что автодорогу можно смело считать международной, пишет «Пульс Одесщины».

За несколько месяцев строители отремонтировали 33 километра участка трассы, о состоянии которой ранее крайне негативно высказывались пользователи соцсетей.

Автодорога Р-55 имеет следующие координаты: Одесса-Доброслав – Березовка – Веселиново – Вознесенск – Еланец – Новый Буг. Ее протяженность составляет 206 км.

Фото: pulsodes.od.ua