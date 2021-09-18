Воскресный блэкаут в Одессе: чьи дома обесточат 19 сентября

Завтра, в воскресенье, 19 сентября, в Одессе энергетики планируют в плановом порядке отключить электроснабжение нескольких десятков домов в Суворовском районе города.

Об этом сообщает сайт «Блэкаут», ссылаясь на информацию компании «ДТЭК Одесские электросети».

В частности, с 06:00 до 22:00 часов света может не быть по таким адресам:

1-й Соляной переулок, 1, 1а, 1б, 2а, 3, 3а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28;

2-й Соляной переулок, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;

4-й Соляной переулок, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9в, 13;

6-й Соляной переулок, 3, 4, 5, 5а, 6, 8;

7-й Соляной переулок, 4, 14, 20а, 20б, 22, 24;

Лиманная улица, 19, 21, 30, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62.