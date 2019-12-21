Воскресенье в Одессе будет теплым, вечером возможен дождь

В воскресенье, 22 декабря, в Одессе будет облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер будет южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12° тепла.

По Одесской области облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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