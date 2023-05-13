Воскресенье в Одессе будет по-летнему теплым – прогноз погоды на 14 мая

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашний день, воскресенье, 14 мая 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области хоть и переменно-облачным, но очень теплым. Столбики термоментов в этот день могут подняться до отметки +20-22°С.
Погода в Одессе 14 мая
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, его скорость составит 3-5 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем она поднимется до 18-20°С выше нуля.
Температура морской воды 14-15°С.
Погода в Одесской области 14 мая
По Одесской области на воскресенье прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.
Температура ночью 7-12°С тепла, днем до 18-23°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой