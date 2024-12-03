Воровали на военном снаряжении: одесским чиновникам объявлено подозрение

По информации следствия, чиновники закупали тактическую одежду и бронеплиты по ценам, которые превышали рыночные вдвое. Кроме того, заместитель руководителя безосновательно подписал документы о получении товара, хотя фактически поставки не были осуществлены вовремя. Прокуратура уже обратилась в суд с гражданским иском о возмещении нанесенного ущерба территориальной общине.

В суд также передан обвинительный акт в отношении директора предприятия, которое занималось поставкой металлических плит. Его обвиняют во внесении ложных данных в официальные документы.

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