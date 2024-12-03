Новости Одессы и Одесской области

Воровали на военном снаряжении: одесским чиновникам объявлено подозрение

Воровали на военном снаряжении: одесским чиновникам объявлено подозрение

Чиновники Одесского городского совета, по данным прокуратуры, организовали схему хищения средств, предназначенных для обеспечения территориальной обороны и добровольческих формирований города. В результате действий обвиняемых, бюджету нанесен ущерб в размере 3,9 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По информации следствия, чиновники закупали тактическую одежду и бронеплиты по ценам, которые превышали рыночные вдвое. Кроме того, заместитель руководителя безосновательно подписал документы о получении товара, хотя фактически поставки не были осуществлены вовремя. Прокуратура уже обратилась в суд с гражданским иском о возмещении нанесенного ущерба территориальной общине.

В суд также передан обвинительный акт в отношении директора предприятия, которое занималось поставкой металлических плит. Его обвиняют во внесении ложных данных в официальные документы.

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