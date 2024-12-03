Новини Одеси та Одеської області

Крали на військовому спорядженні: одеським чиновникам оголошено підозру

Крали на військовому спорядженні: одеським чиновникам оголошено підозру

Посадовці Одеської міської ради, за даними прокуратури, організували схему розкрадання коштів, призначених для забезпечення територіальної оборони та добровольчих формувань міста. Унаслідок дій обвинувачених, бюджету завдано збитків у розмірі 3,9 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

За інформацією слідства, чиновники закуповували тактичний одяг та бронеплити за цінами, які перевищували ринкові вдвічі. Крім того, заступник керівника безпідставно підписав документи про отримання товару, хоча фактично поставки не було здійснено вчасно. Прокуратура вже звернулася до суду з цивільним позовом про відшкодування завданих збитків територіальній громаді.

До суду також передано обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке займалося постачанням металевих плит. Його звинувачують у внесенні неправдивих даних до офіційних документів.

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