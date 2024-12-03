Крали на військовому спорядженні: одеським чиновникам оголошено підозру

За інформацією слідства, чиновники закуповували тактичний одяг та бронеплити за цінами, які перевищували ринкові вдвічі. Крім того, заступник керівника безпідставно підписав документи про отримання товару, хоча фактично поставки не було здійснено вчасно. Прокуратура вже звернулася до суду з цивільним позовом про відшкодування завданих збитків територіальній громаді.

До суду також передано обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке займалося постачанням металевих плит. Його звинувачують у внесенні неправдивих даних до офіційних документів.

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