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Новости Одессы и Одесской области

Воронцовский переулок в Одессе уже стал проходимым и частично проезжаемым (фото)

Воронцовский переулок в Одессе уже стал проходимым и частично проезжаемым (фото)

О ситуации с капремонтом Воронцовского переулка на сегодняшний день можно сказать так: историческое место стало почти полностью проходимым и даже частично проезжаемым.

Работы там продолжаются, причем достаточно активно. На тротуаре, там, где ходят люди, уложена плитка: о старом полуразбитом асфальте в переулке уже можно забыть.

На тротуаре красуется свежеуложенная брусчатка

На тротуаре красуется свежеуложенная брусчатка

На проезжей части укладывается гранитная брусчатка.

Проезжую часть начали мостить брусчаткой

Проезжую часть начали мостить брусчаткой

Для информации: рядом с домом-стеной по-прежнему красуется скандальное строительство.

Строить у дома-стены не прекратили

Строить у дома-стены не прекратили

Жители переулка довольны: многие проблемы остались позади, главное — теперь можно более-менее спокойно пройти к собственному дому.

Пожалуй, больше всего одесситов радует то, что теперь можно спокойно подойти к дому

Пожалуй, больше всего одесситов радует то, что теперь можно спокойно подойти к дому

Теперь — насчет темы «проезжаемости» Воронцовского переулка. Как сообщала «Одесская жизнь», одно время, еще до капремонта, упорно «ходила» идея сделать исторический переулок пешеходным. Окончательно этот вопрос не решен. Скорее всего, движение транспорта здесь будет ограничено. Как именно, то есть, кому же будет позволено проезжать по переулку, узнаем в скором времени.

Местные жители уже могут оставить в переулке машины, хотя раньше парковались в районе Приморского бульвара

Местные жители уже могут оставить в переулке машины, хотя раньше парковались в районе Приморского бульвара

Пока же, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», владельцы авто, проживающие в переулке, уже оставляют свой транспорт рядом с собственными домами. В разгар ремонта автомобили ими оставлялись в начале Приморского бульвара.

Как сообщил начальник управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Андрей Шмагай, капитальный ремонт Воронцовского переулка завершается.

Что сделано на сегодняшний день? Работы по мощению Воронцовского переулка выполнены в объеме более 70%. Выполнены работы по замене наружных сетей водоснабжения и водоотведения, бытовой и ливневой канализации, энергоснабжения, телекоммуникационных сетей и наружного освещения, проложена новая кабельная канализация.
На завершающей стадии находятся работы по обновлению сетей газопровода и теплоснабжения.

Сейчас ведутся работы по мощению тротуаров гранитной плиткой с укладкой тактильной плитки. В то же на проезжей части переулка укладывают гранитную брусчатку.

Что еще предстоит? После укладки гранитной плитки и брусчатки начнутся работы по установке парковочных столбиков, урн и фонарей торшерного типа.

Как отметил чиновник, при благоприятных погодных условиях работы по капремонту переулка будут завершены до декабря 2019 года.

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Мария Котова
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