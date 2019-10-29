Воронцовский переулок в Одессе уже стал проходимым и частично проезжаемым (фото)

О ситуации с капремонтом Воронцовского переулка на сегодняшний день можно сказать так: историческое место стало почти полностью проходимым и даже частично проезжаемым.

Работы там продолжаются, причем достаточно активно. На тротуаре, там, где ходят люди, уложена плитка: о старом полуразбитом асфальте в переулке уже можно забыть.

На проезжей части укладывается гранитная брусчатка.

Для информации: рядом с домом-стеной по-прежнему красуется скандальное строительство.

Жители переулка довольны: многие проблемы остались позади, главное — теперь можно более-менее спокойно пройти к собственному дому.

Теперь — насчет темы «проезжаемости» Воронцовского переулка. Как сообщала «Одесская жизнь», одно время, еще до капремонта, упорно «ходила» идея сделать исторический переулок пешеходным. Окончательно этот вопрос не решен. Скорее всего, движение транспорта здесь будет ограничено. Как именно, то есть, кому же будет позволено проезжать по переулку, узнаем в скором времени.

Пока же, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», владельцы авто, проживающие в переулке, уже оставляют свой транспорт рядом с собственными домами. В разгар ремонта автомобили ими оставлялись в начале Приморского бульвара.

Как сообщил начальник управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Андрей Шмагай, капитальный ремонт Воронцовского переулка завершается.

Что сделано на сегодняшний день? Работы по мощению Воронцовского переулка выполнены в объеме более 70%. Выполнены работы по замене наружных сетей водоснабжения и водоотведения, бытовой и ливневой канализации, энергоснабжения, телекоммуникационных сетей и наружного освещения, проложена новая кабельная канализация.

На завершающей стадии находятся работы по обновлению сетей газопровода и теплоснабжения.

Сейчас ведутся работы по мощению тротуаров гранитной плиткой с укладкой тактильной плитки. В то же на проезжей части переулка укладывают гранитную брусчатку.

Что еще предстоит? После укладки гранитной плитки и брусчатки начнутся работы по установке парковочных столбиков, урн и фонарей торшерного типа.

Как отметил чиновник, при благоприятных погодных условиях работы по капремонту переулка будут завершены до декабря 2019 года.

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