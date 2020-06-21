Вооружились основательно: в Одесской области обнаружили тайник с реактивным гранатометом (фото)

В Одесской области полицейские и оперативники СБУ нашли тайник с оружием и боеприпасами. Он находился в заброшенном здании бывшей воинской части в Лиманском районе.
Что было в тайнике:
- реактивный противотанковый гранатомет;
- две противотанковые гранаты;
- дымовые гранаты;
- унифицированный запал ручной гранаты, корпус от гранаты РГД-5, электродетонаторы, дымовые гранаты; сигнальная мина;
- несколько магазинов к автомату Калашникова и более тысячи патронов.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
Ранее «Одесская жизнь» неоднократно сообщала об обнаруженных на территории области складов с боеприпасами.
Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области.