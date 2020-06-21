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Вооружились основательно: в Одесской области обнаружили тайник с реактивным гранатометом (фото)

Вооружились основательно: в Одесской области обнаружили тайник с реактивным гранатометом (фото)

В Одесской области полицейские и оперативники СБУ нашли тайник с оружием и боеприпасами. Он находился в заброшенном здании бывшей воинской части в Лиманском районе.

Что было в тайнике:

  • реактивный противотанковый гранатомет;
  • две противотанковые гранаты;
  • дымовые гранаты;
  • унифицированный запал ручной гранаты, корпус от гранаты РГД-5, электродетонаторы, дымовые гранаты; сигнальная мина;
  • несколько магазинов к автомату Калашникова и более тысячи патронов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Ранее «Одесская жизнь» неоднократно сообщала об обнаруженных на территории области складов с боеприпасами.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области.

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