Володимир Зеленський ветував закон про хімічну кастрацію

Наразі стан проходження закону: “Готується на розгляд з вето президента”.

Про це зазначається на сайті Верховної Ради, зокрема, у законі №6449.

Так, сьогодні, 4 вересня, закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості” повернули до парламенту з пропозиціями президента.

Наразі стан проходження закону: “Готується на розгляд з вето президента”.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” писала про те, як каратимуть насильників.

Фото: 5 канал