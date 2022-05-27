Война в Украине, сутки 93: о ситуации на передовой

Сегодня, в пятницу, 27 мая 2022 года, пошли 93-и сутки с начала вторжения путинских рашистов в нашу страну. И Украина героически противостоит захватчикам. О ситуации на фронтах на утро сегодняшнего дня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, по данным ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечается. Но при этом сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики.

На Северском направлении противник пытается прикрывать участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

На Слобожанском направлении враг пытается доукомплектовать свои мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, а также обстреливает и минирует местность на маршрутах возможного выдвижения подразделений наших войск.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск.

На Славянском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и возобновили наступление.

Идет наступление на Донецком направлении.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил.

На Лиманском направлении враг ведет разведку и при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.

На Южнобужском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений наших войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Также сюда переброшены резервные подразделения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают блокировку гражданского судоходства.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 12 атак врага, уничтожены танк, 5 артиллерийских систем, 5 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и беспилотник типа «Орлан-10».

Истребитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ