Война в Украине: о ситуации на фронте на утро 262 дня противостояния рашистам

Сегодня, в субботу, 12 ноября 2022 года, начались двести шестьдесят вторые сутки с начала противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению. О ситуации на утро сегодняшнего дня информирует Генштаб ВСУ.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия.

Противник совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккпантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадали более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Ольховатка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Ольховатка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Кисловка, Крахмальное, Макеевка, Невское, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области; Берестово, Купянск и Табаевка на Харьковщине и Серебрянка и Терны Донецкой области;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Кисловка, Крахмальное, Макеевка, Невское, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области; Берестово, Купянск и Табаевка на Харьковщине и Серебрянка и Терны Донецкой области; на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Железное, Клещиевка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

– из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Железное, Клещиевка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Водяное, Каменка, Константиновка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Новомихайловка на Донбассе;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Водяное, Каменка, Константиновка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Новомихайловка на Донбассе; на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Нескучное, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

– из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Нескучное, Павловка и Пречистовка Донецкой области; на Запорожском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляйполе, Зеленая Роща, Малиновка, Ольговское, Степное, Волшебное, Красное и Щербаки Запорожской области;

– из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляйполе, Зеленая Роща, Малиновка, Ольговское, Степное, Волшебное, Красное и Щербаки Запорожской области; на Южнобужском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Вышетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка, Дудчаны, Золотая Балка, Михайловка и Новоалександровка на Херсонщине.

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает использовать здания и территории религиозных организаций, учреждений образования и здравоохранения для размещения военнослужащих, военной техники и оборудования огневых позиций минометов и артиллерии.

На временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории чеченской республики. Так, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек.

Подтверждено поражение силами обороны района сосредоточение оккупантов в Запорожской области 10 ноября текущего года. В результате него враг потерял ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попвли 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БПЛА «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 других важных военных объекта оккупантов.

О потерях врага на утро 12 ноября 2022 года можно судить по представленной инфографике: