Война в Украине на первых полосах мировых газет: 21 марта

Британия. Заголовки газет: Россию обвиняют в геноциде и «сокращают пошлины на топливо».

Несколько газет приводят комментарии Владимира Зеленского, сравнивающего наступление Владимира Путина на Украине с действиями нацистов, а также сообщения о том, что мирных жителей вынуждают переселять в Россию

«Россию обвиняют в геноциде» — таков заголовок «Times», поскольку боевые действия в осажденном юго-восточном городе Мариуполь обострились. По сообщению газеты, школа, в которой, как предполагается, укрывались около 400 человек, подверглась бомбардировке российскими войсками. Вице-премьер Ольга Стефанишина обвинила Россию в геноциде и насильственном похищении тысяч мариупольцев, добавляет газета

Украинские власти утверждают, что гражданских лиц перевозили вглубь России в отдаленные города за сотни миль от границы, сообщает «Daily Telegraph». Кремль в воскресенье дал Украине крайний срок сдать Мариуполь к утру понедельника по британскому времени. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что шокирована зверствами России в черноморском порту, «включая нападения на школы, в которых укрывались мирные жители, а также похищения и депортации украинцев», добавляет газета.

The «Guardian» публикует обращение президента Украины к израильскому парламенту, в котором он увязывает наступление Кремля с уничтожением евреев во время Второй мировой войны. Лидер бросил вызов Израилю из-за его неспособности ввести санкции против России в том, что газета называет «бескомпромиссным обращением» к Кнессету. Еврей Зеленский заявил по видеосвязи, что Путин ведет «тотальную войну, незаконную, направленную на то, чтобы уничтожить наш народ, нашу страну, наши города, нашу культуру и наших детей. Все, что делает украинцев украинцами».

Главный материал газеты называется: «Тысячи мариупольцев «вытесняют в Россию»». Фото на первой полосе подписано: «Мать обнимает сына на львовском вокзале после его побега из осажденного Мариуполя».

Еще один материал на первой полосе: «Тревожные» заявления поступают после того, как ООН заявила, что четверть населения Украины в настоящее время перемещена

Принудительная депортация гражданского населения из Мариуполя в Россию «вызывает беспокойство» и это бесчеловечно, если это правда, заявили США после того, как украинские официальные лица обвинили Москву в вывозе тысяч людей против их воли из разрушенного портового города.

Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН, заявила, что пока не может подтвердить обвинения, выдвинутые в субботу Мариупольским горсоветом и подробно повторенные вчера официальным представителем Украины по правам человека Людмилой Денисовой. «Я только слышал. Я не могу это подтвердить», — сказала она CNN. «Но я могу сказать, что это тревожно. Со стороны России бессовестно заставлять граждан Украины въезжать в Россию и помещать их в то, что по сути будет концентрационным лагерем и лагерем для военнопленных».

Как заявила ООН, 10 миллионов человек — около четверти довоенного населения Украины — были перемещены, а украинские власти обвинили Москву в бомбардировке художественной школы в Мариуполе, где укрылись более 400 человек, Денисова сказала, что российские войска «похитили» жителей и вывезли их в Россию.

«Несколько тысяч жителей Мариуполя депортированы в Россию», — сообщила она в Telegram. По ее словам, после обработки в «фильтрационных лагерях» некоторые из них были перевезены в российский город Таганрог, примерно в 60 милях от Мариуполя, а оттуда отправлены по железной дороге «в различные экономически депрессивные города России».

По словам Денисовой, гражданам Украины «выдали документы, требующие, чтобы они находились в определенном городе. Они не имеют права покидать его минимум на два года с обязательством отработать по указанному месту работы. Судьба остальных остается неизвестной».

«Преступление веков» — заголовок, доминирующий на передней панели «Metro», который ведет к комментариям г-на Зеленского. Также есть сообщения о том, что военные открыли огонь по дому престарелых, убив 56 пенсионеров в восточном городе Кременная, добавляет газета.

На обложке «I» размещено изображение пожилой женщины, стоящей перед разрушенным зданием в Украине, на всю страницу, сопровождаемое заголовком, вторящим Зеленскому: «Наши соседи хотят, чтобы мы умерли». Москва обвиняется в «ужасных актах геноцида» со стороны Украины, поскольку она продолжает бомбардировки, добавляет газета, а Зеленский назвал нападение «полномасштабной войной, направленной на уничтожение нашего народа». ООН заявила, что 10 миллионов человек покинули свои дома в Украине.

«Daily Express» сообщает в заголовке материала, на первой полосе, что «Боимся, что могли погибнуть 400 человек, после бомбардировки путинскими бомбами, артщколы. Главный материал, сообщает о возможном сокращении пошлин на топливо, что г-н Сунак признал, что являются «одним из самых больших счетов, с которыми сталкиваются люди», и пообещал изменить ситуацию. Некоторые из его коллег-консерваторов призывают принять дополнительные меры для смягчения кризиса стоимости жизни, добавляет газета.

«Mirror» пишет, что российская бомба скинута на школу где было 400 человек.

Европа. Австрия. Der Standard заголовок над фото «Что осталось от повседневной жизни в Украине» и отвечает на вопрос, подпись под фото: «После обстрела многоэтажного жилого дома в украинской столице Киеве в воскресенье жители попытались унести некоторые вещи в безопасное место».

Газета пишет, что Зеленский жалуется на новые жертвы среди мирного населения Россия сообщает о применении гиперзвуковых ракет

В минувшие выходные Украина в очередной раз сообщила, что российские нападавшие обстреливали гражданские объекты, погибло множество людей. Сообщается, что в разрушенном портовом городе Мариуполе взорвана художественная школа, в которой искали убежища 400 человек.

Между тем, сама Россия сообщила об использовании гиперзвуковых

стрельба ракетами по военным объектам. Ракеты движутся со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, и поэтому могут обходить системы ПВО. Кроме этого газета, сообщает, что в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным о прекращении войны.

Газета KURIER вышла с заголовками: «Вооруженные Силы России поставили: Мариупольский ультиматум» и «Правительство в Киеве считает нападение через Брест (Белорусь) «вероятным»». Незадолго до того, как этот номер попал в печать, Москва предъявила осажденному Мариуполю ультиматум: к утру понедельника сопротивление должно быть прекращено, а каждому, кто сложит оружие, будет предоставлена свобода. В течение нескольких дней российские вооруженные силы массово бомбили город, в том числе родильный дом, детские сады и театр — Мариуполь лежит в руинах. Также есть страх перед новым фронтом. В то время как продвижение русских в других местах в значительной степени замедляется, украинское правительство опасается нападения русских на западе страны. На границе в районе белорусского города Бреста, видны переброски войск белорусских военных. Если бы эти войска двинулись на юг, это привело бы к панике и хаосу — не в последнюю очередь из-за сотен тысяч внутренне перемещенных лиц

Германия. Главное фото газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Министр экономики Роберт Хабек рассказал в Катаре о поставках сжиженного газа для преодоления зависимости от России».

Обзорный материал на первой полосе газеты вышел с заголовком: «Германия договорилась с Катаром об энергетическом партнерстве

Хабек в Дохе: беспроигрышная ситуация и знак Владимиру Путину». По словам федерального министра экономики Роберта Хабека (зеленые), Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве. «Гостеприимство огромно, как и интерес к Германии», — сказал Хабек в воскресенье в Дохе после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Сотрудничество будет включать поставки сжиженного газа (СПГ) из Катара в Германию, а также сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Хабек говорил о «беспроигрышной ситуации». Сопровождавшие Хабека представители бизнеса также выразили удовлетворение итогами переговоров.

Соглашение с Катаром — важный шаг к тому, чтобы стать менее зависимым от российского газа ввиду агрессивной войны России против Украины.

буду. Хабек не прокомментировал запланированные объемы поставок и график. Однако он говорил о том, что немецкие компании теперь могут вступать в переговоры по контракту. Хабека сопровождает деловая делегация во время его трехдневной поездки в Персидский залив.

На сегодняшний день Германия получает более половины поставок газа из России. Поэтому Хабек категорически отверг эмбарго на поставки из России и предупредил о серьезном ущербе для экономики Германии и социального мира. Катар является вторым в мире экспортером сжиженного газа после Австралии и намерен значительно расширить свои производственные мощности в ближайшие годы. Хабек также назвал запланированное сотрудничество с Катаром знаком президенту России Владимиру

Путин: «Если в этом году нам еще может понадобиться российский газ, то не в будущем. И это только начало. Так что, если у вас есть уши, слушайте». Хабек — первый член правительства Катара, который долгое время стремился к улучшению экономического сотрудничества со страной.

Однако, в отличие от других европейских стран, в Германии пока нет терминалов СПГ. В Дохе Хабек подчеркнул, что работы по планированию и строительству двух запланированных заводов в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене должны быть значительно короче обычных пяти лет. После переговоров в Дохе делегация вылетела в Объединенные Арабские Эмираты. В центре внимания переговоров в Абу-Даби должно быть сотрудничество в области водорода.

Еще один материал: Десять миллионов украинцев в бегах

«Полиция защитит женщин-беженцев от торговцев людьми»

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), война России против Украины на сегодняшний день вынудила бежать около десяти миллионов человек. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил в воскресенье в Twitter, что речь идет как о внутренне перемещенных лицах, так и о людях, покинувших родную страну. В Германии к воскресенью Федеральная полиция зарегистрировала около 218 000 беженцев. На самом деле их должно быть больше, потому что на немецко-польской границе нет контроля.

В Берлине в воскресенье начал работу центр прибытия в бывшем аэропорту Тегель. Ежедневно там могут принимать, регистрировать и направлять до 10 000 перемещенных лиц. Министерство по делам беженцев Северного Рейна-Вестфалии. Тер Иоахим Штамп (СвДП) призвал ЕС поддержать прием беженцев. «Нам нужна международная солидарность в распространении», — сказал Стэмп WDR. «Польша, а затем и Германия еще долго не смогут справиться с этим в одиночку».

Тем временем федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер (СДПГ) объявила о большом присутствии полиции «в форме и в штатском» на вокзалах для защиты украинских женщин от нападений со стороны преступников на сексуальной почве и торговцев людьми. «Любой, кто пытается воспользоваться бедственным положением беженцев, должен знать: мы реагируем на такие действия со всей строгостью закона», — сказал Фаезер газете «Bild am Sonntag». Десятки тысяч человек снова вышли на демонстрацию против агрессивной войны России в нескольких городах Германии в воскресенье. По данным полиции, около 20 000 человек собрались перед Бранденбургскими воротами в Берлине на концерт «Sound of Peace».

В ходе войны на Украине линия фронта между украинскими защитниками и российскими агрессорами тем временем, по информации из Киева, «практически заморожена». У России недостаточно боевой мощи, чтобы продвигаться дальше, заявил в видеообращении советник президента Украины Алексей Арестович. Украина сообщает о российских потерях в 14 700 человек и 476 танках. Информация не может быть проверена независимо.

«Против умиротворения» еще одна колонка в газете. В ней идет речь, что на мгновение показалось, что вторжение в Украину прояснило отношение немцев к правителю России. Очевидно, кто начал эту войну, кто прав, а кто виноват, кто жертва, а кто преступник. Ракеты, нацеленные на жилые дома в украинских городах, казалось, внезапно породили широкий консенсус в отношении того, что режим Владимира Путина опасен для общества, агрессивен и представляет экзистенциальную угрозу демократиям в Европе. На короткое время можно было надеяться, что сторона, которая отрицает или рассматривает это, станет настолько незначительной, что с ней больше не придется иметь дело.

Однако после первоначального шока временно замолкшие голоса тех, кто обвиняет Запад в том, что он не обращает внимания на чувствительные чувства России, снова можно услышать в дебатах в СМИ Германии; которые предупреждают об эскалации конфликта через поставки оружия в Украину и чрезмерно жесткие меры против России; и которые советуют украинцам отказаться от сопротивления, чтобы избежать дальнейших жертв. Так рассуждает еще меньшинство. Но если ее позиция в дебатах в Германии окажется такой же влиятельной, какой она была с момента аннексии Крыма восемь лет назад и всего несколько недель назад, это может иметь фатальные последствия.

Дания. Politeken сообщает, что про новый план по значительному укреплению общей обороны ЕС. Имея 5000 человек по чрезвычайным ситуациям, более сильную киберстратегию и новую гибридную оперативную группу, страны ЕС делают большой шаг вперед в области общей обороны. На выходных официальные лица из 27 стран-членов ЕС забили последний гвоздь в крышку гроба. Оборонная стратегия под названием «Стратегический компас», которую министры обороны и иностранных дел ЕС, как ожидается, одобрят к полудню понедельника, является одновременно политической стратегией того, как ЕС видит мир, и планом действий с конкретными целями, которые страны должны достичь к 2025. Стратегия вынашивалась давно, к тому же война на Украине дала дополнительный импульс амбициям. «Необходимо найти новые способы, которыми мы в ЕС можем поддержать оборонную работу, которая уже ведется в НАТО. Для НАТО, конечно, по-прежнему номер 1, когда речь идет о защите Европы, но есть большое количество сфер, таких как киберзащита и гибридные угрозы, где у НАТО нет мандата или нужных инструментов, а у ЕС есть », — объясняет Дэниел Фиотт, аналитик по вопросам обороны из Института исследований безопасности ЕС, принимавший участие в разработке компаса.

На первополосном фото надпись: «Мемориал Путина»

Италия. Газета La Stampa. Фото на первой полосе подписано: «Ультиатум Мариуполю»

Азия и США. Индия. Газета The new Indian Express пишет: Россия разбомбила школу искусств «в укрытии было 400 человек», говорит Украина. Школа в Мариуполе была полностью разрушена, и предпринимались усилия по спасению сотен человек, оказавшихся под завалами. Атака произошла в воскресенье, когда российские и украинские войска вели ожесточенные уличные бои за контроль над Мариуполем. Российские войска углубились в город, прорвав его оборону в пятницу. «украинцев насильно увозят в Россию» Тем временем Украина заявила, что тысячи мариупольцев были насильно вывезены в Россию. Москва призналась, что принимала людей, но назвала их беженцами.

Наемники охотятся за Зеленским. Президент Украины Владимир Зеленский снова выступил за прямые переговоры с президентом России, предупредив, что в случае провала дипломатических усилий конфликт может распространиться на другие части Европы. Российские наемники охотятся за лидерами Украины, в том числе за ее президентом, чтобы ликвидировать их, утверждают СМИ.

The Japan Times пишет в главном материале на первой полосе: «Воссоединение в Японии после бегства от войны. Слезы, радость и облегчение когда украинская мать воссоединяется с дочерью». Фото подписано: «Украинка Мария Довбаш обнимает свою семью во время эмоциональной встречи в пятницу в аэропорту Нарита после того, как она более семи дней путешествовала из своего дома в Запорожье, Украина, в Японию»

Второй материал на первой полосе про переговоры Индии и Японии: Премьер-министр Фумио Кисида в субботу призвал индийского лидера Нарендру Моди занять более жесткую позицию в отношении российского вторжения в Украину, но в совместном заявлении после переговоров в Нью-Дели не было осуждения действий Москвы. Переговоры начались в тот момент, когда Япония пытается подтолкнуть Индию, которая традиционно имела тесные связи с Россией, присоединиться к ней, США, Европе и другим в осуждении российской агрессии в Украине, начавшейся 24 февраля. Индия воздержалась при голосовании в ООН, осуждая действия России, призывая лишь к прекращению насилия, продолжая покупать российскую нефть. Кишида и Моди, однако, согласились, что их две страны никогда не потерпят попыток силой изменить статус-кво в любом регионе в ответ на российскую агрессию в Украине.

«Мы подтвердили, что любое одностороннее силовое изменение статус-кво не может быть прощено ни в одном регионе, и необходимо искать мирное разрешение споров на основе международного права», — сказал Кишида журналистам после встречи с Моди в Нью-Дели.

Два лидера подтвердили, что война в Украине должна быть урегулирована на основе международного права, сказал Кисида на совместной пресс-конференции после встречи в Нью-Дели, в то время как Моди не упомянул о вторжении России в Украину во время пресс-конференции.

В совместном заявлении, опубликованном после переговоров, они выразили «серьезную обеспокоенность продолжающимся конфликтом и гуманитарным кризисом» в Украине и призвали к «немедленному прекращению насилия», но не ссылались напрямую на Россию. Япония ввела санкции против десятков российских лиц и организаций с начала того, что Москва называет своей «специальной военной операцией» на Украине, и приняла украинских беженцев, но Индия — единственный член Квадры, не осудивший вторжение.

Также в газете говорится, что: «Усиление зенитных батарей Украины представляет собой проблему»

США. WP публикует четыре фото (смотреть по часовой стрелке сверху слева): Разбитая российская военная машина стоит на дороге в украинской столице Киеве. Колонна автомобилей, эвакуирующих мирных жителей из Ирпеня, проезжает мимо остатков российского танка. Еще одна поврежденная российская машина в Харькове. Велосипедист проезжает мимо сгоревшего автомобиля в Харькове. Российские военные увязли во многих частях страны, в том числе и за пределами Киева.

Материал на первой полосе: «Ожесточенная борьба за контроль над Мариуполем». Поскольку Россия продвигается медленно, на горизонте может оказаться тупиковая ситуация. Попытка России завоевать Украину может зайти в тупик, поскольку тяжелые потери и потеря техники сказываются на неподготовленных российских войсках, которые до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоначальных целей, говорят западные официальные лица и военные эксперты. Линия фронта почти не сдвинулась за неделю. Русских убивают или ранят со скоростью до 1000 человек в день, по оценкам западной разведки, и даже больше, по данным украинской. Видео сгоревших танков и брошенных конвоев постоянно транслируются в аккаунтах украинских социальных сетей, наряду с кадрами мертвых российских солдат, сдающихся российских солдат, голодных российских солдат, крадущих кур у местных фермеров, и, все чаще, изуродованных тел украинских мирных жителей. — ведение ракетных и артиллерийских обстрелов. Свирепость русского нападения только усилилась по мере того, как продвижение замедлилось.

Еще один материал:» Зеленский снова добивается мирных переговоров

Россия пытается одержать первую стратегическую победу на Украине». Интенсивные бои охватили в воскресенье все кварталы южного портового города Мариуполя, заявили официальные лица, в результате чего российские и украинские войска вступили в ожесточенные бои, поскольку Россия пытается заявить о своей первой стратегической победе с момента вторжения, хотя ее продвижение застопорилось в большая часть страны.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, городской бой включал в себя бомбардировку российской авиацией художественной школы, в которой находилось 400 человек. Коммуникации в городе в значительной степени прерваны, а промышленные районы, связанные с городским сталелитейным производством, стали основным полем боя, сказал подполковник Сергей Бачинский, пресс-секретарь военного госпиталя в Днепре, город примерно в 200 милях к северо-западу от Мариуполя.

Спонсируемый государством сайт ТАСС сообщил, что российские официальные лица позволят вооруженным украинцам покинуть Мариуполь целыми и невредимыми в течение двухчасового окна в понедельник.

The Wall Street Journal вышел с заголовком «Нападение на Украине вырвало с корнем 10 миллионов человек».

Yападения на населенные пункты усиливаются; гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается. По данным Организации Объединенных Наций, нападение России на Украину вынудило более 10 миллионов человек покинуть свои дома, при этом масштабы гуманитарной катастрофы не показывают никаких признаков ослабления, поскольку Москва усиливает свою атаку ракетными ударами и артиллерийский огонь.

Фото на первой полосе подписаны: «Женщина в воскресенье стоит перед разрушенным в результате российского обстрела домом в селе Красиловка к востоку от столицы Украины. Внизу, на львовском вокзале, мать обнимает сына, бежавшего из блокадного Мариуполя».

«Россия обстреляла стратегический порт с суши, воздуха и моря» пишет The New York Times. Массовые теракты в жилых кварталах Мариуполя публикуются в виде инфографики. Анализ спутниковых снимков показал, что не менее 391 здания в жилом районе осажденного города были повреждены или разрушены. Российские атаки на гражданские объекты продолжились в воскресенье. При этом анализ не включает военную территорию вблизи центра карты и учитывает только повреждения, видимые на спутниковых снимках по состоянию на 14 марта.

Еще один материал с заголовком: «Война грозит вызвать глобальный продовольственный кризис». Война на Украине потрясла мировые энергетические рынки. Теперь планета столкнулась с более глубоким кризисом: нехваткой еды. Решающая часть мировой пшеницы, кукурузы и ячменя застряла в России и Украине из-за войны, в то время как еще большая часть мировых удобрений застряла в России и Белоруссии. В результате глобальные цены на продовольствие и удобрения стремительно растут. С момента вторжения в прошлом месяце цены на пшеницу выросли на 21 процент, на ячмень — на 33 процента, а на некоторые удобрения — на 40 процентов.

Потрясение усугубляется серьезными проблемами, которые уже привели к росту цен и сокращению поставок, включая пандемию, ограничения на доставку, высокие затраты на энергию и недавние засухи, наводнения и пожары.

Еще один материал в газете выщел с заголовоком: «для Путина «правда» — это просто еще одна линия фронта»

В напряженные недели, предшествовавшие вторжению России в Украину 24 февраля, российские официальные лица отрицали, что они планировали что-либо подобное, осуждая Соединенные Штаты и их союзников по НАТО за разжигание паники и антироссийской ненависти. Когда он вторгся, официальные лица отрицали, что он находится в состоянии войны.

С тех пор Кремль прокручивал поток лжи, чтобы объяснить, почему ему пришлось проводить «специальную военную операцию» против суверенного соседа. Наркоманы-неонацисты. Геноцид. Американские заводы биологического оружия. Птицы и рептилии обучены переносить возбудителей в Россию. Украинские силы бомбят свои города, в том числе театры, в которых приютили детей. Дезинформация в военное время так же стара, как и сама война, но сегодня война разворачивается в эпоху социальных сетей и цифровой дипломатии. Это дало России — и ее союзникам в Китае и других местах — мощные средства для поддержки заявления о том, что вторжение оправдано, используя дезинформацию для сплочения своих граждан дома и дискредитации своих врагов за границей. Правда просто стала еще одним фронтом в войне России.

Используя шквал все более диковинной лжи, президент Владимир В. Путин создал альтернативную реальность, в которой Россия воюет не с Украиной, а с более крупным и опасным врагом на Западе. Даже после начала войны ложь становилась все более и более причудливой, трансформируясь от заявлений о том, что «настоящий суверенитет» для Украины возможен только при России, сделанных до нападений, к утверждениям о перелетных птицах, переносящих биологическое оружие.

Послание России оказалось успешным внутри страны, где претензии Кремля не оспариваются. Опросы показывают, что большинство россиян поддерживают военные действия. На международном уровне кампания проникла в информационную экосистему, которая позволяет им быстро распространяться, охватывая аудиторию, до которой раньше было трудно достучаться.

Еще одна статья: Художественная школа подверглась нападению, поскольку сотни людей пытаются спрятаться

— Запустив ракеты и бомбы с земли, воздуха и, возможно, впервые — с военных кораблей в Азовском море, российские войска в воскресенье расширили бомбардировку украинского города Мариуполя и насильственно депортировали тысячи жителей, сообщает город. должностных лиц и свидетелей.

Среди недавно разрушенных была художественная школа, в которой, по словам городских властей, скрывалось около 400 учеников, которые утверждали, что она подверглась бомбардировке российскими войсками, нацеленными на мирных жителей. Число пострадавших не было известно.