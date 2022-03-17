Война в Украине на первых полосах мировых газет: 17 марта

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна на сходит с первых страниц ведущих мировых газет.

Обстрел мариупольского театра возглавляет первую полосу «i», газета цитирует заместителя мэра города, который заявил, что в это время в здании могло находиться до 1200 человек. Газета цитирует президента Байдена, который назвал президента Путина «военным преступником» после виртуального обращения президента Зеленского к членам Конгресса США.

The Financial Times сообщает, что достигнут прогресс в «предварительном мирном плане» между Россией и Украиной. В нем говорится, что согласно этому плану Украина откажется от любых амбиций по вступлению в НАТО и обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы, однако добавляет, что есть опасения, что Москва просто использует переговоры, чтобы выиграть время и перегруппировать свои силы.

Газета The Guardian также сообщает о предполагаемом авиаударе России по театру в осажденном украинском городе Мариуполь, в котором, как предполагается, укрывались сотни людей.

The Telegraph сообщает, об обстреле Мариупольского театра, отмечая, что этот инцидент является одним из многих, которые теперь ожидают рассмотрения главным прокурором Международного уголовного суда.

На первой полосе «Star» в желто юмористическом стиле написано: «Взорвите Путина на Юпитере». В документе говорится, что для отправки Владимира Путина на Юпитер на космическом корабле было собрано в общей сложности 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

Главное фото газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Не отводите взгляд!», Агенты Зеленского – законодатели и сенаторы США собрались в среду, чтобы послушать Владимира Зеленского. И украинский президент умеет акцентировать внимание на своих посланиях – это уже испытали на себе главы правительств стран ЕС. В своем видеообращении Селенский разыграл представителям народа образы ужасов войны. Он продвигал запретную для полетов зону, которую Америка и союзники по НАТО должны были обеспечить. В этот четверг военный президент выступит в немецком Бундестаге.

Один из главных материалов газеты сообщает, что «Переговоры о нейтралитете Украины». «НАТО отказывается от «миротворческой миссии» и «Россия исключена из Совета Европы».

Переговоры между Украиной и Россией, похоже, набирают обороты сообщает издание. В среду делегации обсудили, как может формироваться возможный нейтралитет Украины. Россия привела в пример страны Швецию и Австрию, которые входят в ЕС, но не в НАТО. Украина настаивала на гарантиях безопасности со стороны западных государств. Президент Украины Владимир Зеленский был осторожным оптимистом в среду вечером, но сказал, что пройдет еще некоторое время, прежде чем будет найдено удовлетворительное решение. В речи перед американским Конгрессом он призвал к дальнейшей помощи Запада и еще раз к созданию бесполетной зоны. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил в среду, что готов говорить о нейтралитете Украины, но что «военные действия» идут «строго по плану». В среду российская армия продолжила обстрел украинских городов, но не смогла добиться каких-либо значительных успехов.

«Что такое нейтралитет?» главный материал газеты справа на полосе, в нем говорится, что к российским заявлениям следует относиться с осторожностью, поскольку Кремль известен своим тактическим подходом к коммуникациям. Но заметно, что жесткая риторика первых дней войны, которая в итоге предусматривала лишь капитуляцию Украины, постепенно уступает место более дипломатичному подходу. Во всяком случае, слова «компромисс» из Москвы уже давно не слышно. И тот факт, что Путин, похоже, готов встретиться с Зеленским, которого он как раз собирался свергнуть, кое-что говорит о том, под каким давлением он находится.

Украинцы должны сначала решить, будет ли решением нейтралитет, основанный на австрийской или шведской модели. Они хотели принадлежать Западу и даже мирились ради этого с войной. Австрия и Швеция не изолированы от Запада, потому что они оба являются членами ЕС. Путь в этом направлении был бы для Украины гораздо большим, чем утешительный приз, по крайней мере, политически и экономически. Но осталось два

Действительно ли Москва согласилась бы позволить Украине двигаться в Европу? Это противоречило бы стремлению Путина получить сферу влияния за пределами своих границ. Еще сложнее: откуда взяться гарантиям безопасности, которых Украина имеет все основания требовать? Идея сделать США, Великобританию и Турцию державами-гарантами выводит из игры Германию и Францию, которые всегда выступали против вступления Украины в НАТО.

Фото на первой полосе австрийской газеты Kleine Zeitung подписано: «За три недели с начала войны читатели нашей газеты пожертвовали 1 040 000 евро на помощь Украине Каритас. «Эта сплоченность ошеломляет», — говорит об этом жесте щедрости директор «Каритас» Герберт Бейгльбёк. Спасибо!»

Еще два материала:

Где дети из Украины сейчас пойдут в школу

Россия требует нейтралитет Украины как в Австрии

Der Standard пишет в главном материале с заголовком: «Кремль считает нейтральную Австрию образцом для подражания, для Украины. Киев требует гарантий — статус Крыма и Донбасса до сих пор не ясен». В переговорах между Украиной и Россией есть осторожно позитивные сигналы. Кремль заявил в среду, что Россия может представить себе признание нейтралитета Украины по аналогии с Австрией или Швецией. Москва уже настаивала на нейтралитете, но еще не привела примеров. Из Киева говорят, что хотят добиться гарантий безопасности. Поскольку они будут включать в себя обещание других государств поддержать Киев в случае нападения, их трудно согласовать с нейтралитетом. Непонятно, как ведутся переговоры о территориях Донбасса, де-факто оккупированных Россией, и 2014 г.

Фото президента Франции подписано: Макрон копирует стиль Зеленского.

Испания. «Россия и Украина в переговорах соглашаются на прекращение огня»- это анонс материала на третьей полосе, на 11 полосе материал «Украинские власти обвиняют российскую армию в уничтожении театра с беженцами в городе Мариуполь» про это анонсы на первой полосе в испанской газете La Vanguаrdia. Фото на первой полосе подписано: «Президент Украины Владимир Зеленский вчера выступил перед Конгрессом США, который единодушно аплодировал ему»

Отдельно анонс материала, что про русских в Барселоне. У них закончились деньги на замок. Русские, проживающие в Барселоне, страдают от экономических санкций против России и у них закончились деньги на оплату бытовых расходов.

Фото президента Франции Макрона подписано: Макрон копирует стиль Зеленского.

Бельгия. На первополосном фото De Morgen: «MEDIA ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ. День радио и телевидения для Украины»

Правительство рассылает предупреждения через Facebook, Telegram и WhatsApp. Украинцы уже эксплуатируются в нашей стране. Большую озабоченность вызывает эксплуатация украинских беженцев. Различные организации уже сообщают о первых случаях сексуальной и экономической эксплуатации в нашей стране. Правительство начинает действовать. В начале этого месяца социальная инспекция провела обыск в еврейской мясной лавке в Антверпене. Оказалось, что там работают три украинки с зарплатой 7 евро в час. Еще одна история пришла в Payoke, центра для жертв торговли людьми. Фламандец предложил украинке в Румынии остаться с ним. В обмен на сексуальные услуги, то есть. Несколько организаций ранее предостерегали от такой практики. «Мы должны открыть наши сердца беженцам», — говорит Хайди Де Пау, генеральный директор Child Focus. «Но мы не должны закрывать глаза на связанные с этим риски». Украинцы, которые приезжают в нашу страну, по пути могут стать жертвами контрабандистов, которые предлагают им работу, где их в конечном итоге эксплуатируют. «В пути они чрезвычайно уязвимы», — объясняет Клаус Ванхут из Payoke. «Они не знают языка, но не знают обычаев и культуры. Они ищут». Тот, кому затем предлагают зарплату в 600 евро в месяц, быстро соблазняется. Это примерно в три раза больше минимальной заработной платы в Украине. Однако в Западной Европе этого более чем достаточно.

Но есть и риски, когда принимающая семья принимает их в Бельгии. «Может случиться так, что семья попросит беженцев помочь с уборкой или присмотреть за детьми», — говорит Ян Нокерт из Fairwork Belgium, организации, которая борется с экономической эксплуатацией. «Беженцы будут делать это из благодарности за гостеприимство. Но в прошлом мы уже видели ситуации, когда принимающая семья отменяет помощь по уборке или ясли и требует беженцам взять на себя эту работу».

Дания. На протяжении 20 лет российский олигарх занимал время на сталепрокатном заводе, но сейчас война может сломать стальной город» сверху на фото подпись издания Politiken. В материале говориться, что российский сталепрокатный завод во Фредериксверке находится под давлением. Сегодня профсоюзы города собираются разработать план того, что должно произойти, если война в Украине и санкции заканчиваются закрытием завода. Фредериксверк также называют городом стали. Точнее сказать нельзя. Более 80 лет сталелитейщики входили и выходили через ворота на заслуженный в городе сталепрокатный завод и даже кризисы и банкротство 20-летней давности не сломили завод. Но сейчас сталелитейный завод и более 400 сотрудников крупнейшей компании муниципалитета Халснес переживают один из самых серьезных кризисов за все время. Это связано с вторжением России в Украину и тем, что произведение принадлежит российскому миллиардеру Владимиру Лисину. Он является председателем совета директоров сталелитейного гиганта Новолипецкий металлургический комбинат (Группа НЛМК) и через него владеет компанией DanSteel, которая управляет заводом во Фредериксверке. Российский сталелитейный миллиардер является одним из самых богатых олигархов России и на протяжении многих лет входит в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Он возглавлял делегацию президента во время его официального визита в Данию в 2011 году.

Италия. «Театр в крови» — надпись на фото из Мариуполя, итальянской газеты La Stampa. Министр Украины Верещук сравнила Путина с Бен Ладаном.

Израиль. Первая полоса The Jerusalem Post вынесла в заголовки, что «Москва и Киев говорят о компромиссе», «Путин говорит, что операция идет по плану», Киев добивается перемирия, ухода, гарантий. Фото на первой полосе подписано: ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ Владимир Зеленский вчера выступил с видеообращением к членам Конгресса в Капитолии США в ВашингтонеВ своем выступлении перед Конгрессом Зеленский призвал США ввести бесполетную зону и больше оружия.

«Байден сказал про Путина «военный преступник». США отправляют военную помощь на 800 миллионов долларов, включая зенитные системы и беспилотники» — пишет на первой полосе израильская газета HARRETZ. Подпись на первой полосе: Волонтер обороны в Николаеве, который считается стратегическим узлом Украины.

Пока русские приближаются, Одесса ждет Путина в сумеречной зоне. 10 утра. Спутниковое наблюдение зафиксировало крупную морскую группу примерно в 25 милях от побережья Одессы. Суда были идентифицированы как российские боевые корабли и десантные катера. Была ли связь или нет, но через два часа в городе, как и в других городах Украины, завыли сирены. Это самое близкое расстояние, на которое русские, возможно, подошли к Одессе, третьему по величине городу Украины, с тех пор как они начали вторжение почти три недели назад. Между тем жизнь в Одессе продолжается наполовину нормально. Большая часть центра города выглядит как декорации к военному фильму, повсюду солдаты в боевом снаряжении на искусно построенных позициях из мешков с песком, бетонные блоки и металлические противотанковые ежи.

Зеленский требует от Конгресса помощи, поскольку Россия обстреливает города, пишет NYT

На фото: «Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду перед Конгрессом, сравнил войну России с нападением на Перл-Харбор».

Также издание пишет: В среду украинские силы предприняли контрнаступление против российских позиций, стремясь нанести, по словам одного чиновника, «максимальные потери», несмотря на то, что вторгшиеся российские военные активизировали свои смертоносные атаки на города.

В Мариуполе в результате авиаудара был разрушен театр, в котором, по словам городской и областной администрации, укрылись около 1000 человек, а на фотографиях и видео, размещенных в сети, видны горящие обломки здания.

WSJ «Я призываю вас сделать больше».

Сказал Владимир Зеленский, президент Украины, в обращении к Конгрессу США.

Фото на первой полосе подписано: «Члены Конгресса, собравшиеся в зале Капитолия, аплодировали украинскому лидеру стоя»

«Я благодарен вам за резолюцию, которая признает всех, кто совершает преступления против Украины, против украинского народа, военными преступниками. Однако сейчас, правда, в самое мрачное время для нашей страны, для всей Европы, я призываю вас сделать больше» пишет WP. Президент Украины Владимир Зеленский, появившись по видеосвязи из Киева, обращается к сотням конгрессменов, собравшихся в зале Капитолия. Многие законодатели заявили, что презентация послужила убедительным аргументом в пользу дальнейшего вмешательства.

Япония. Санкции усугубляют экономическую изоляцию Москвы

Япония ограничивает торговый статус России – пишет Japan Times

Япония присоединится к странам Запада в отмене режима наибольшего благоприятствования (НБ) для России в рамках своих экономических санкций против страны, по существу маргинализируя Россию как торгового партнера.

Соединенные Штаты, ЕС и Великобритания уже объявили об аналогичных шагах после заявления лидеров «Большой семерки» в прошлую пятницу о том, что они «постараются» принять меры, чтобы отказать России в предпочтительном торговом статусе.

Премьер-министр Фумио Кисида должен был сделать заявление на пресс-конференции в среду вечером.

Цуёси Кавасэ, профессор международной экономики в Университете Софии, написал в отчете в понедельник, что последствия отмены режима наибольшего благоприятствования для России будут огромными, когда к ним присоединится вся «Большая семерка» и другие страны, а не только США.

«Как торговый партнер России, ЕС, особенно Германия и Нидерланды, имеет важное значение, на долю которого приходится более 40% ее экспортного направления», — написал Кавасэ в отчете для Исследовательского института экономики, торговли и промышленности в понедельник, добавив, что основное внимание будет уделено тому, повысит ли ЕС тарифы на энергию, и если да, то насколько.

Подготовил Сергей Чернявский