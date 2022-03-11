Война в Украине на первых обложках мировых газет: 11 марта

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ELLE (Франция) С Украиной. Как живет редакция «ELLE» в Киеве

Большинство газет пишут про последнии санкции Великобритании в отношении российских олигархов, особенно в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича. В то время как российское наступление на Украину продолжается, главной темой во многих газетах является решение правительства Великобритании ввести санкции против миллиардера, владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, за его связи с президентом России Владимиром Путиным.

Так же показывают атаку российской военной колоны в Броворах под Киевом. Издания дают информацию из осажденного Мариуполя и говорят про изменения схемы въезда в страну для беженцев из Украины. Также газеты пишут про создание горячей линии и веб страницы для помощи беженцам из Украины

The Times Главное фото «Украинские силы атакуют конвой в Броварах, сообщает про уничтожение колоны, фото с дрона показывает, колонну, идущей в атаку на Киев»

Заголовок основного материала «кровь на его руках» The Times сообщает, что Великобритания стала первой страной, наложившей санкции на Абрамовича, а министр иностранных дел Лиз Трасс обвинила его в том, что у него «руки в крови». Олигарху официально запретили ездить в Великобританию, а также заморозили его многочисленные активы и запретили вести дела с британскими частными лицами и компаниями, говорится в документе.

В своей первой колонке The Times рассматривает угрозу применения Россией химического оружия. В редакционной статье говорится, что есть «небольшие сомнения» в том, что президент Путин может принять такое решение. В газете говорится, что развертывание химоружия поднимет ставки для Запада и усилит призывы к запретной для полетов зоне.

Высокопоставленный источник в «Челси» сообщил Times, что если клуб не сможет нормально работать, он быстро начнет терять деньги и накапливать долги.

«Средневековые условия», в которых оказались мариупольцы, находятся в центре внимания первой полосы Guardian. В газете говорится, что «непрекращающийся обстрел» южного портового города оставил «след полнейшего опустошения», а жители «сосредоточены исключительно на выживании» после того, как российские атаки оставили без электричества и воды.

The Telegraph сообщает, что общественность просит принять десятки тысяч украинских беженцев с родственными связями в Великобритании в соответствии с планами правительства, которые будут обнародованы в эти выходные. В документе говорится, что есть планы создать горячую линию и веб-страницу для добровольцев после критики «хаотичного» развертывания схемы Министерства внутренних дел для беженцев. Telegraf пишет, что министры объявят о создании горячей линии и веб-страницы, на которую общественности, благотворительным организациям и предприятиям будет предложено предложить беженцам место для проживания.Daily Telegraf сообщает, что российское государственное телевидение транслировало призывы к Путину прекратить войну. Эксперты сравнили конфликт с Афганистаном, в то время, когда действующий армейский офицер, объяснил на канале Министерства обороны страны, что российские солдаты гибнут на Украине. Подпись главного фото: «Украинский военный прощается со своей девушкой на вокзале во Львове перед поездкой в Киев, в который стремятся русские войска». Daily Telegraf сообщает, что министры объявят о создании горячей линии и веб-страницы, на которую общественности, благотворительным организациям и предприятиям будет предложено предложить беженцам место для проживания.

Половина украинской экономики была остановлена, а инфраструктура стоимостью 100 миллиардов долларов (76 миллиардов фунтов стерлингов) была разрушена российским вторжением, сообщает Financial Times. В газете говорится, что страна также сталкивается с растущими человеческими жертвами войны, поскольку насилие в южном городе Мариуполе обострилось в четверг, с нехваткой продовольствия и массовыми захоронениями в осажденном городе.

Также Financial Times сообщает, что богатые россияне стекаются в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать западных санкций.

Фото на первой полосе тоже показывает атаку на российскую танковую колонну в Броварах

Первая страница i показывает фотографию стального магната в цветах украинского флага, сообщая, что правительство обвиняет его в «дестабилизации» Украины, поскольку он, возможно, предоставил материал для создания российских танков. «Кровь на его руках» этот заголовок дополняет фотоколлаж с Абрамовичем. Газета предполагает, что миллиардер может переехать в Китай.

The Mirror также акцентирует внимание на обвинении г-жи Трасс, назвав в заголовке г-на Абрамовича и президента России «кровными братьями». В газете говорится, что олигарх десятилетиями «наживался» на своей ассоциации и что его сталь, переданная российским военным, «могла помочь в создании танков, убивающих украинских детей». На первой полосе опубликовано фото Абрамовича и президента России Владимира Путина на фоне жертв войны с заголовком «Братья по крови».

«Путин мстит Западу», — озаглавила Daily Express, сообщив, что российский президент пригрозил «поднять мировые цены на продовольствие» и ввести собственные экспортные запреты в ответ на западные санкции. Также санкции против Абрамовича Daily Express называет «падением римской империи».

Главная статья Daily Mail посвящена еще двум миллионам беженцев, которые, как ожидается, покинут Украину в ближайшие дни. Газеты говорят, что в связи с быстрым увеличением общего числа беженцев до более чем четырех миллионов это самый большой кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны, и они призывают министра внутренних дел Прити Патель «собрать свои действия», чтобы помочь им. The Mail заявления ООН о том, что Европа столкнулась с самым большим кризисом с беженцами со времен окончания Второй мировой войны, и ожидается, что в ближайшие дни из Украины покинут еще два миллиона человек. Газета приветствует репрессии, против российского олигарха заявляя, что «грязные миллиарды Абрамовича» были «наконец-то заморожены». Клубу «Челси» грозит банкротство, что является реальностью, если продажа не состоится в течение нескольких месяцев, пишет Mail.

По мнению The Sun, эта история должна сосредоточиться на последствиях для клуба Премьер-лиги, которым владеет г-н Абрамович. Газета под заголовком «Скинцки» подчеркивает опасения, что «Челси» может разориться из-за ухода спонсоров и запрета на сделки с игроками и продажу билетов. Есть опасения по поводу будущего «Челси» как футбольного клуба, газета предупреждает, что ему грозит банкротство

Америка

WSJ. Главное фото подписано: Мать и отец 23-летнего украинского солдата, погибшего в бою за пределами Киева, в четверг скорбят на похоронах сына.

Второе фото: Продолжающиеся российские атаки в четверг опустошили часть Мариуполя.

Основной материал: Российская бомбардировка усугубляет гуманитарный кризис в Украине. Москва начала новый штурм осажденного южноукраинского города Мариуполь в четверг, на следующий день после того, как один из ее самолетов разбомбил родильный дом.

Главное фото в WP подписано: «Украинцы проходят мимо трупа в четверг, когда они бегут из городов Ирпень и Буча, недалеко от Киева. Мэр южноукраинского города Мариуполя Вадим Бойченко заявил в четверг на видео, что российские самолеты пролетают над жилыми районами каждые 30 минут, «убивая мирных жителей: стариков, женщин, детей».

Основной материал газеты: «Уставший Мариуполь сообщает об ожесточенных ударах российских войск»

Официальные лица города Мариуполя на юге Украины обвинили российские силы в бомбардировке осажденного приморского узла в четверг на фоне осуждения международным сообществом удара, нанесенного днем ранее, в результате которого был разрушен родильный дом, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и ранение 17.

Когда война идет уже третью неделю, мало признаков того, что катастрофа с глобальными последствиями закончится в ближайшее время. Переговоры на высоком уровне между министром иностранных дел Украины и его российским коллегой закончились в четверг без какого-либо прогресса, что свело на нет надежды на прекращение огня из-за роста числа жертв среди гражданского населения. Президент России Владимир Путин дал понять, что, несмотря на разрушительные экономические последствия для его страны, он намерен не сдаваться.

Украина готовится к осаде столицы -пишет LA Times.

Переговоры на высшем уровне между Киевом и Москвой не приносят никакого прогресса по мере продвижения российских войск.В то время как российские войска продвигались с севера, эта столица с ее дерзким президентом и гражданскими ополченцами, вооруженными винтовками и самодельными бомбами, в четверг готовилась к надежной обороне, поскольку переговоры о прекращении войны зашли в тупик и возобновились. — беспощадный артиллерийский обстрел прибрежных городов на юге.

Фото на первой полосе подписано: «Василий Сейчук вместе со своей женой Оксаной находится в больнице в Броварах, в 25 милях от центра Киева. Сейчук был дома, когда в него попал снаряд, лишивший его части большого пальца правой руки и повредивший ногу»

Второй материал: Страх и отрицание при Путине.

Россияне, включая элиту, вряд ли смогут противостоять лидеру, несмотря на новые трудности.

Фото московского цума: Война на Украине привело к бойкоту России. Торговый центр ГУМ в Москве, показанный выше, испытывает последствия приостановки деятельности западных брендов.

БОЙНЯ РАСШИРЯЕТСЯ ПО мере того, как переговоры о прекращении огня терпят неудачу. Основной заголовок Нью Йорк Таймс.

Блок фотографий подписан: До и после нападения русских.

Российские войска в четверг продолжили осаду Мариуполя, места ожесточенных боев и бомбардировки родильного дома. На спутниковых снимках видны обширные разрушения жилых районов и торговых центров в западной части города.

Материал номера сообщает Путин угрожает поглощением западных компаний. Речь идет про национализацию компаний, которые ушли или приостановили деятельность в России. Еще один материал: «Китай усиливает ложь России» Несколько дней назад в России разгорелась одна из самых провокационных кампаний по дезинформации, когда ее министерство обороны и министерство иностранных дел выступили с ложными заявлениями о том, что Пентагон финансирует лаборатории биологического оружия в Украине.

Затем китайские дипломаты и государственные СМИ повторили теорию заговора на пресс-конференциях в Пекине, в статьях и на официальных страницах в социальных сетях.

Теперь Белый дом Байдена предпринял экстраординарный шаг, обратившись к обеим странам за их скоординированной пропагандистской кампанией и заявив, что они могут прикрывать потенциальную атаку российских военных на украинцев с применением биологического или химического оружия.

Второе фото: 22-летняя Елена Лавинская в четверг оплакивала потерю своего жениха Михайло Приступы, украинского солдата, убитого в минувшие выходные в боях с российскими войсками недалеко от охваченного боями пригорода Ирпеня.

Европа

Испания. Главное фото, подпись: Тела двух мирных жителей лежат в парке города Ирпень на окраине Киева.

Материалы номера рассказывают: Киев и Одесса укрепляются, поскольку осада российской армии продолжается в Мариуполе

Встреча в Турции по достижению прекращения огня на Украине провалилась.

Ничто не может оправдать бомбардировки родильного дома: российская армия безжалостно держит осаду Мариуполя.

Германия. WAZ Главное фото, подпись: Братская могила Из-за обстрелов родственники в настоящее время не могут почтить своих погибших в Мариуполе.

Путин обещает надежный экспорт энергоресурсов. Россия обязалась поддерживать весь свой экспорт энергоносителей, включая поставки через Украину. Президент Владимир Путин заявил на заседании кабинета министров в четверг, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам энергоресурсов. «Система транспортировки газа» в Украине также «заполнена на сто процентов». В тоже время, еще понедельник вице-премьер Александр Новак пригрозил, что Россия может прекратить поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» в отместку за остановку проекта газопровода «Северный поток-2», пишет газета в основном материале

Австрия. Главное фото, подпись: Тяжелое прощание украинских солдат с близкими на львовском вокзале. На западе Украины до четверга сохранялось относительное затишье, на севере и востоке атаки продолжались.

Основной материал говорит, что ЕС осудил Россию самым резким образом за войну.

Главы государств и правительств 27 стран ЕС резко осудили Россию за нападение на Украину. Согласно опубликованному в четверг проекту совместной декларации саммита, «неоправданная военная агрессия» грубо нарушает международное право. Москва несет полную ответственность. Они обеспечат выполнение всех санкций против России и готовы ввести дополнительные санкции «в случае необходимости».

Однако Украина не может рассчитывать на неограниченную поддержку своей заявки на членство в ЕС, поданной в конце февраля.

Дания. БЕЗГРАНИЧНАЯ ПОМОЩЬ

По всей Европе простые граждане спонтанно бросаются в бой, чтобы помочь миллионам украинцев одновременно. Многие готовы открыть свои дома для незнакомцев, другие создают группы поддержки онлайн или жертвуют деньги,

одежду, обувь и игрушки. Кааре и Бенджамин Мэдсен устали смотреть войну по телевизору и отправились в непредсказуемое путешествие с одной целью: вдохновить некоторых и помочь безопасности в Дании. Про поездку журналистов рассказывает издание.

Дания: Фото в левом верхнем углу: Путиным правят зависть и слепая ненависть, считает психолог

Япония. Одно из трех фото вверху первой полосы подписано:

ЕСЛИ РОССИЯ, ПОЧЕМУ НЕ КИТАЙ? Почему фирмы не прекращают свою деятельность в обеих странах? Подписано фото в японской газета, закрытого Макдональдса в Москве

Внизу первой полосы:

Материал: «Украинцы, которые бегут, беженцы или эвакуированные?» сопровождает фото: «Автобус перевозит украинцев во временное жилье в Бухаресте в среду после вторжения России». Многие правительства, СМИ и организации по всему миру называют украинцев, спасающихся от российского вторжения, беженцами, но японское правительство использует термин «хинанмин», который более точно переводится как «люди, которые были эвакуированы».

Это потому, что, с точки зрения правительства, украинцы не подходят под определение, данное в Конвенции о беженцах.

Подготовил Сергей Чернявский