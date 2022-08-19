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Война в Украине: какова обстановка на утро 177-го дня

Война в Украине: какова обстановка на утро 177-го дня

Сегодня, в пятницу, 19 августа 2022, начались сто семьдесят седьмые сутки с начала войны в Украине с вероломно вторгшимися на ее территорию путинскими нацистами.
О ситуации на фронтах на утро этого дня докладывает Генштаб ВСУ.

По официальной информации, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без изменений. Враг обстрелял из артиллерии населенный пункт Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Милова, Дуванка, Гусаровка и Прудянка. Нанес удары с самолетов и вертолетов возле Явирского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.

На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение из артиллерии разных типов в районах неподалеку от Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного, а также пытался вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривно, Сулиговка – Новая Дмитровка.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Северского, Раздолевки, Григорьевки, Сидорового и Пришиба.

На Бахмутском направлении огненное влияние из танков, ствольной и реактивной артиллерии отмечено в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Берестово, Веселое, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Спирное, Ивано-Дарьевка, Белогоровка и Железное. Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. На указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои в направлении Покровское – Бахмутское.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опросного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Враг нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки и Павловки. Ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Павловка, Владимировка, Большая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива.

На Запорожском направлении враг задействовал для поражения танки и артиллерию вблизи Шевченко, Волшебного, Преображенки, Железнодорожного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времевки и Дорожнянки.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Николаевское.

В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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