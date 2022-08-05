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Война в Украине: как дела на фронте на утро 163-го дня

Война в Украине: как дела на фронте на утро 163-го дня

Сегодня, в пятницу, 5 августа 2022 года, начались сто шестьдесят третьи сутки с начала войны в Украине.
Генштаб Вооруженных сил Украины информирует о ситуации на фронте на утро сегодняшнего дня.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности.

На Северском направлении противник из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост, Гай, Гремяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариково на Сумщине.

На Харьковском направлении враг обстреливал из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Харьков, Борщева, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Адамовки, Курульки, Крестища, Сулиговки, Довгенького и Большой Камышевахи.

На Донецком направлении враг проводит наступательную операцию в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Спорное, Кривая Лука, Верхнекаменское, Григорьевка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Шли стрелковые бои.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, но безуспешно.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий рашистских оккупантов не зафиксировано. Враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры вблизи Константинополя, Железнодорожного, Варваровки, Времовки, Марьинки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Малых Щербаков, Темировки и Белогорья.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточил на недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки при помощи беспилотников.

Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленая Роща.

Также в Генштабе ВСУ сообщают, что оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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