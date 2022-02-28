Война в Украине, день пятый: российские оккупанты бомбили Чернигов (фото)

В воскресенье, 27 февраля, и утром понедельника, 28 февраля 2022 года, российские оккупанты обстреляли ракетами украинский город Чернигов.

Ужасающие фото опубликовал у себя в Facebook журналист Ярослав Сухомлин.

По его данным, 27 февраля случилось два прилета российских ракет в центр города, а ночью 28 февраля – еще три прилета.

«Зафиксируем для Гааги. Украинский город Чернигов… Много пострадавших, разрушены здания, пожары, сотни квартир без окон»,

– пишет журналист.

Более подробной информации Ярослав Сухомлин не предоставил из соображений безопасности.

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину ранним утром четверга 24 февраля 2022 года.

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