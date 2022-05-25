Война в Украине, день 91-й: Генштаб ВСУ предоставил новую фронтовую сводку

Сегодня, 25 мая 2022 года, ровно 91 сутки с начала российского вторжения в нашу страну. О том, как украинский народ противостоит рашистам, сообщает в своей утренней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины.

По официальной информации, враг начал более активно использовать авиацию для поддержания наступления своей наземной группировки. В связи с недостаточным количеством запасов высокоточных ракет противник осуществляет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях до 7 батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Не миновала и угроза нанесения ракетных и авиаударов с территории республики.

На Северском направлении враг пытается усиленно прикрывать участок украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы позиций украинских сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории россии.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций. Велись артобстрелы гражданской инфраструктуры в районе Рубежного. Кроме того, враг снова попытался наступать в направлении Терновой, но, как и ранее, безуспешно.

На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточив основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгеньке. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.

При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека.

На Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Идут бои в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, оккупанты при поддержке артиллерии наступают в направлении Северодонецка, где идут ожесточенные бои.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, но понес потери.

На Авдеевском направлении не прекращаются минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Песков, Марьинки, Орехова и Новоселки. Враг также применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Велись обстрелы позиций наших войск.

В целях ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 9 атак российских захватчиков, уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одну единицу другой автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны на указанном направлении уничтожили 6 беспилотников типа «Орлан-10» и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ