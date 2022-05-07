Война в Украине, день 73-й: взорванный склад с боеприпасами и 14 сбитых беспилотников

Сегодня, в субботу, 7 мая 2022 года, начались семьдесят третьи сутки с нала российского вторжения в Украину и героического противостояния украинского народа путинским нацистам. О ситуации на фронтах сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, враг не прекращает наступательные действия на востоке страны с целью захвата Донецкой и Луганской областей и создания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Полесском направлении враг активных действий не предпринимал. В ходе проверки боевой готовности подразделений, выполняющих задания по прикрытию участка границы с Украиной, не исключается скрытое проведение ротации указанных подразделений.

На Северском направлении противник также не вел активных действий. Продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций и полос в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении ведутся артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. На Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением беспилотников с целью уточнения позиций наших войск.

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупанты подорвали три автомобильых моста с целью замедления контрнаступательных действий подразделений наших сил обороны.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артобстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям украинских войск.

В городе Мариуполе враг блокирует подразделения сил обороны в районе завода «Азовсталь», а также пытался взять завод штурмом.

На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции наших войск при помощи артиллерии. Также был проведен обстрел по объектам гражданской инфраструктуры города Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня.

В населенном пункте Ивано-Кепине подразделения сил обороны уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

Во временно оккупированном городе Херсоне захватчики пытаются поддерживать оккупационный режим. Увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.

За прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны воздушных сил и сухопутных войск сбили 14 беспилотников типа «Орлан».

На территории Донецкой и Луганской областей украинские защитники отбили 8 атак врага, уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.

Фото пресс-службы Генштаба ВСУ