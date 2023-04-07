Война в Украине, день 408: ВСУ успешно отбивают атаки рашистов

Сегодня, в пятницу, 7 апреля 2023 года, начались четыреста восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Утреннюю сводку о ситуации на фронте предоставил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиаударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там наши защитники отразили более 40 атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики беларусь. Вместе с тем, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки рашисты обстреляли такие навеленные пункты, как Леоновка, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области; Прогресс, Заруцкое, Ровно, Волфино, а также населенные пункты Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Зибино, Бочково, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетнее, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное. Под артобстрелы врага попали Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения сил обороны отразили 16 атак противника на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не добился. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 19 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать фортификационные оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма русские оккупанты привлекают к строительству фортификационных сооружений местное население. Известно, что к работа привлекают преимущественно мужчин, большинство из которых наркоманы и алкоголики. Работникам обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают или получают не в полном объеме. Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 беспилотника разных типов (Орлан-10, Supercam и Ланцет-3), а также 3 корректированных авиационных бомбы.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Больше подробностей о потерях врага на утро сегодняшнего дня – в представленной инфографике: