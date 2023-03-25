Война в Украине, день 395: тактика террора и потери врага

Сегодня, в субботу, 25 марта 2023 года, начались триста девяносто пятые сутки российского полномасштабного вторжения. О ситуации на утро этого дня сообщает Генштаб ВСУ.

По официальной информации, за прошедшие сутки российская федерация нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, погибли мирные люди.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и дальше используют тактику террора.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Наши защитники отразили на них 59 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований враждебных наступательных группировок не обнаружено. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Речки и Мирополье Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное и Тополя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Маринка, Новомихайловка и Угледар. Многочисленныме вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время обстреливал населенные пункты Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное на Запорожье и Берислав, Тягинка, Антоновка, Белозерка, Кизомис, Широкая Балка и Херсон.

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях. Недавно, 22 марта, военнослужащие федеральной службы национальной гвардии российской федерации провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области. В ходе проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов «экскурсии» в Волгодонск, на Ростовскую АЭС.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

В то же время наши защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотных летательных аппаратов противника разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Больше подробностей о потерях оккупантов на утро 25 марта 2023 года в представленной инфографике: