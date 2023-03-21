Война в Украине, день 391: о ситуации на фронте и потерях врага

В течение суток противник нанес 21 авиационный и 9 ракетных ударов. Один из них – по городу Славянску. Потерь среди мирных жителей нет. Другой ракетный удар пришелся на Краматорск, по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены 7 многоэтажек и 3 частных авто. Среди гражданского населения потерь, к счастью, нет. Также враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отбили более 120 атак окупантов на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. В течение суток враг провел минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населенных пунктов. Среди них – Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка на Черниговщине, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Каменка, Красное, Новомлынск, Стрелка и Чугуевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. Пострадали, в частности, районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы в Луганской области, а также Спорного, Торска и Новоселовки Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия города Бахмута. В то же время, наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное. Обстреляны Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка, Нью-Йорк, Орехово-Васильевка, Приволье и Часов Яр Донецкой области. Всего от огня оккупантов пострадало 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов, в частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка и Тоненькое Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Интенсивно обстреливает, в частности, Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Орехов и Волшебное Запорожской области; Времовку, Новополье и Первомайское – Донецкой, а также Дудчаны, Казацкое, Благовещенское, Днепровское, Белозерку, Берегово, Красный Маяк и Янтарное Херсонской области. Всего враг обстрелял 41 населенный пункт.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника.

Больше подробностей о потерях врага с начала войны и нв утро сегодняшнего дня – в представленной ниже инфографике: