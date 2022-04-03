Война в Украине, день 39-й: враг потерял 18 тысяч солдат и сотни единиц военной техники

Авиаудар по Одессе: Труханов заверил – жертв нет Ранним воскресным утром, 3 апреля 2022 года, российские агрессоры нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры в Одессе. Ситуацию прокомментировал городской голова Геннадий Труханов. ПОДРОБНЕЕ

Великобритания планирует передать Украине противокорабельные ракеты для защиты Одессы Украине необходимы противокорабельные ракеты, чтобы избавить приморские города, в частности Одессу от российских обстрелов с моря. И Британия готова передать это оружие Украине. ПОДРОБНЕЕ