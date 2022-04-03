Война в Украине, день 39-й: враг потерял 18 тысяч солдат и сотни единиц военной техники

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал список вражеских потерь по состоянию на утро 3 апреля 2022 года, 39-е сутки с начала российского вторжения в нашу страну.
Так, в период с 24 февраля по 3 апреля текущего года общие боевые потери противника составили:
- личного состава – около 18 000 человек;
- танков ‒ 644 единицы (+13 за сутки);
- боевых бронированных машин ‒ 1 830 единиц (+54);
- артиллерийских систем – 325 единиц (+8);
- реактивных систем залпового огня ‒ 105 единиц (+5);
- средства ПВО ‒ 54 единицы;
- самолетов – 143;
- вертолетов – 134;
- автомобильной техники ‒ 1 249 (+13) единиц;
- корабли /катера ‒ 7;
- цистерн с ГСМ ‒ 76;
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 89 (+2).
- специальная техника – 24 единицы;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.
Фото Генштаба ВСУ, инфографика armyinform.com.ua