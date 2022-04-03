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Война в Украине, день 39-й: враг потерял 18 тысяч солдат и сотни единиц военной техники

Война в Украине, день 39-й: враг потерял 18 тысяч солдат и сотни единиц военной техники

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал список вражеских потерь по состоянию на утро 3 апреля 2022 года, 39-е сутки с начала российского вторжения в нашу страну.

Так, в период с 24 февраля по 3 апреля текущего года общие боевые потери противника составили:

  • личного состава – около 18 000 человек;
  • танков ‒ 644 единицы (+13 за сутки);
  • боевых бронированных машин ‒ 1 830 единиц (+54);
  • артиллерийских систем – 325 единиц (+8);
  • реактивных систем залпового огня ‒ 105 единиц (+5);
  • средства ПВО ‒ 54 единицы;
  • самолетов – 143;
  • вертолетов – 134;
  • автомобильной техники ‒ 1 249 (+13) единиц;
  • корабли /катера ‒ 7;
  • цистерн с ГСМ ‒ 76;
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 89 (+2).
  • специальная техника – 24 единицы;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

потери на 3 апреля, инфографика

Данные уточняются.

Фото Генштаба ВСУ, инфографика armyinform.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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