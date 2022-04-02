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Война в Украине, день 38-й: враг может готовить наступление со стороны Приднестровья

Война в Украине, день 38-й: враг может готовить наступление со стороны Приднестровья

Сегодня, в субботу, 2 апреля 2022 года, пошли тридцать восьмые сутки со дня начала вероломного вторжения россии на территорию Украины. О ситуации на утро этого дня информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

Согласно приведенным данным, вооруженные силы российской федерации продолжают агрессию против Украины. Они осуществляют отвод войск на отдельных направлениях, вероятно с целью усиления группировки оккупационных войск для дальнейшего ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

Враг также активизировал работу с так называемыми добровольцами. 1 апреля минобороны РФ было принято решение о проведении военных собраний с резервистами с 4 апреля по 23 мая 2022 года.

Вместе с тем активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, которые базируются на территории непризнанного Приднестровья для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины.

На временно оккупированных территориях враг продолжает совершать противоправные действия и, в нарушение норм международного гуманитарного права, прибегает к похищению местных жителей, обстрелам жилых кварталов населенных пунктов, минированию объектов гражданской инфраструктуры, грабежам и мародерству.

Между тем, противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевске, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов. По имеющейся информации, погибших бросают на поле боя. В то же время за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2-го армейского корпуса составили около 800 человек.

Группировка войск Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбила 9 вражеских атак. Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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