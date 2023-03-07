Война в Украине, день 377: об успехах ВСУ и потерях врага

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские воины отбили на этих направлениях более 140 атак противника.

В общей сложности противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время авиаударов, враг использовал 11 беспилотников типа «Шахед-136», 9 из которых были сбиты. Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по населенным пунктам. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок захватчиков не выявлено. За прошедшие сутки обстрелам подверглись районам населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терновая, Огурцово, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Совершив артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва – Луганской и Терни, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут и его окрестности. За прошедшие дни только возле села Дубово-Васильевка враг совершил 37 атак. Также велось наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Железнянское, Ягодное и Ивановское, но безуспешно. Артиллерийские и минометные обстрелы велись также в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. В частности, обстреляны Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяне, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Дорожное, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов оккупанты продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области. В отдельных населенных пунктах с 1 января, люди, не имеющие паспорта гражданина российской федерации, не могут получить денежные выплаты, в том числе зарплаты. Расчет должен производиться исключительно через карточки российских банков.

Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники в качестве казармы. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава. В то же время, руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

Авиация Сил обороны за прошедшие дни нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов «Шахед-136», за прошедшие дни наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и еще 8 дронов разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения противника, 2 средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, боеприпасы и радиолокационную станцию оккупантов.

Больше подробностей о потерях врага с начала войны по сегодняшний день – в инфографике Генштаба ВСУ: