Война в Украине, день 367: что происходит в горячих точках и какие потери понес враг

Сегодня, в субботу, 25 февраля 2023 года, начались триста шестьдесят седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия враг все так же сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 70 атак противника на указанных направлениях.

Российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В очередной раз пострадали города, села и мирные люди. Уровень угрозы ракетных ударов врага остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, проводит подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

В то же время в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов в Харьковской области, среди них: Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск, Ольховатка, Огурцовое и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался улучшить тактическое положение в районе Масютовки, а также выбить наши подразделения из Серебрянского лесничества. Обстрелял из артиллерии районы 17 населенных пунктов. В частности, под огонь попали Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстреляны 16 населенных пунктов, в частности, Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в 17 населенных пунктах. В их числе – Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали 20 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области, а также Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали 34 населенных пункта Херсонской области. Среди них Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон.

На временно оккупированной территории Херсонской области рашисты обыскивают дома местных жителей и изымают лодки и другие плавсредства. Ранее такие действия предпринимались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.

Уничтожив более 80% жилищного фонда города Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках в окрестностях разрушенного города. Впрочем, рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, подтверждающие право собственности, оккупанты цинично выдвигают обязательным условием их наличие для получения нового жилья.

В Чеченской республике рф продолжается принудительная мобилизация. Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление было дополнительно отправлено в 200 полицейских из полка специального назначения «ахмат».

В течение суток подразделения Сил обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 4 вражеских БПлА (1 типа «Орлан-10», 1 – «Зала» и 2 – «Ланцет-3»). Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции. Наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 3 боеприпаса.

Потери врага на сегодня такие: