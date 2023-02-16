Война в Украине, день 358-й: угроза ракетных атак и нехватка крови у оккупантов

Сегодня, в четверг, 16 февраля 2023 года, начались триста пятьдесят восьмые сутки с начала российского широкомасштабного вторжения.

По информации Генштаба ВСУ, в течение суток противник нанес 3 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов остается в силе по всей территории Украины.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах более чем 15-ти населенных пунктов. В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области и Гранов, Светличное, Стрелка, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя и Мелованка Харьковской области. Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории россии по Наумовке на Сумщине и Гранову и Удах Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, включая Гряниковку и Кучеривку Харьковской области; также под вражеские обстрелы попали Новоегоровка, Макеевка, Стельмаховка, Невское и Краснопоповка на Луганщине и Терны, Новоселовка, Спорное, Раздолевка и Степное Донецкой области. Нанесены авиационные удары в районах Жилловки, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районам более 20 населенных пунктов, среди них Спорное, Выемка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Часов Яр, и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Никольское Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. Также, враг нанес авиационные удары возле Каменки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении обстреляны районы более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь, Темировка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское. Вражеские авиаудары зафиксированы недалеко от Новополя и Малиновки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львове, Ивановку, Токаревку, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В Чаплинке Херсонской области 14 февраля российские оккупационные войска произвели обстрел города с целью обвинить и дискредитировать Вооруженные Силы Украины. По словам свидетелей, ракеты летели с южного направления со стороны временно оккупированного Крыма.

А в Крыму, в частности, в Симферополе местным «Центром крови» начат массовый сбор крови у гражданских граждан и доставка крови из других крымских станций переливания крови. Также активно проводится пропаганда в учреждениях и учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранения российских оккупантов по всем направлениям боевых действий. Открываются дополнительные станции переливания крови в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен российский вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 его состава боеприпасов.

Больше подробностей о потерях врага с начала войны и по сей день представлено в инфографике: