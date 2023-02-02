Война в Украине, день 344-й: Генштаб ВСУ о ситуации в горячих точках

Сегодня, в четверг, 2 февраля 2023 года, начались триста сорок четвертые сутки с начала широкомасштабного вторжения рашистских захватчиков на территорию Украины. О ситуации на утро сегодняшнего дня информирует Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, 4 из которых пришлись по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также 4 авиационных удара. Совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов погибли мирные люди.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается в силе по всей Украине.

Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клищиевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Клюсы и Елине Черниговской области; Муравейная, Екатериновка, Волковка, Александровка и Волфино – Сумское и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терново, Огурцово, Старица, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Дворичная, Синковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении во вражеский огонь попали Новоегоровка, Невское и Диброва в Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны Верхнекаменное, Спирное, Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Северное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленка, Новоукраинское, Пречистовка, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляно более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Антоновка и Херсон, а также Дмитровка на Николаевщине.

Противник продолжает насаждать российское гражданство гражданам Украины временно оккупированных территорий Донецкой области. Так, в городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта гражданина российской федерации невозможно. Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок до 1 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять.

В одном из подразделений оккупантов, действующем в Луганской области, по состоянию на 9 января 2023 завершились трехмесячные контракты. Поэтому около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение. К тому же они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника и склад горюче-смазочных материалов.

Также Генштаб сообщает о потерях врага по состоянию с начала войны до сегодняшнего дня: