Война в Украине: день 331-й: что происходит на фронте и потери россии

Оперативная информация по состоянию на утро 20 января 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались триста тридцать первые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Противник нанес за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском – обороняется.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожье.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку. Враг обстрелял из артиллерии районы Тимофеевки Сумской области и Ветеринарного, Стрелкового, Зеленого, Старицы, Волчанская, Вильчи, Бударок, Красного Первого, Двухлетнего и Купянска в Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянское, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое, Стельмаховка и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Макеевки, Площадки, Краснопоповки, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки и Каменское.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Качкаровку, Республиканец, Тягинку, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Ингулец, Херсон, Благовещенское и Разлив.

На временно оккупированных территориях автономной республики Крым Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Севастополь, вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных. Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули «полевой госпиталь», где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании «вагнер».

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины уничтожили три БпЛА типа Ланцет-3.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения врага и боеприпасов оккупантов.

Потери россии в Украине на 20 января 2023 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.23 ориентировочно составили / 24.02.22 to 20.01.23

личного состава / personnel ‒ около/ about 119300 (+770) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3139 (+3) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6241 (+6) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2129 (+7) ед,

РСЗО / MLRS – 442 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 220 (+0) ед,

самолетов / aircraft — 287 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1886 (+4),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 749 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4903 (+7) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 190 (+0).

Данные уточняются / Data are being updated.