Война в Украине, день 320-й: угроза ракетных ударов по энергообъектам остается в силе

Сегодня, в понедельник, 9 января 2023 года, начались триста двадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения. О текущей ситуации на фронте сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Так, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Остается в силе угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.

Помимо этого, противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка на Донетчине.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двухлетнего, Первомайского, Ивановки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку, Невское, Кузьмино, Червонопоповку и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировались у Дорожнянки, Волшебного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в республику беларусь из российской федерации, снята с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

Отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава неприятеля. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных беспилотника типа «Орлан-10».

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его склад горюче-смазочных материалов.

Кроме того, Генштаб ВСУ информирует о потерях врага по состоянию на утро сегодняшнего дня: