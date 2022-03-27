Война в Украине, день 32-й: как прошло воскресенье, 27 марта, в Одесской области? (фото)

Сегодняшний день, воскресенье, 27 марта 2022 года, 32-й день противостояния украинского народа российской агрессии, выдался спокойным для жителей Одессы и Одесской области, обстрелов не было.

Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава областной военное администрации Максим Марченко.

А подводя итоги прошедшей недели, Марченко отметил, что неделя была нелегкой, но продуктивной. Одесчина продолжает оказывать гуманитарную помощь областям, где идут активные боевые действия. Также решается вопрос обеспечения Вооруженных сил необходимой экипировкой, в частности, бронежилетами.

Кроме того, за неделю одесским защитникам удалось:

предотвратить высадку вражеского десанта;

сбить 3 крылатые ракеты противника и несколько беспилотных летательных аппаратов.

«Враг пытался запугать нас фейковыми сообщениями в интернете, но, как всегда, у него ничего не вышло. Каждый день Вооруженные силы Украины освобождают наши города и села. Враг несет потери и отступает. Поэтому я уверен, что победа настанет уже очень скоро»,

– добавил Максим Марченко.

Ранее в Одесской военной администрации назвали причину ночной и утренней воздушных тревог 27 марта.