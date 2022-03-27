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В Одесской ОВА назвали причину ночной и утренней воздушных тревог 27 марта

В Одесской ОВА назвали причину ночной и утренней воздушных тревог 27 марта

Враг снизил авиационную активность в Одесском регионе, но продолжает вести разведку с помощью беспилотников. Также российские корабли периодически пробуют подходить к берегу с целью обстрелять побережье. Это и является сейчас главными причинами для сигналов воздушной тревоги.

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Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также он рассказал, что украинские вооруженные силы начинают наносить контрудары на разных участках фронта и освобождать от оккупантов населенные пункты.

По его словам, процесс это не быстрый, но все равно каждый новый день приближает нас к победе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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