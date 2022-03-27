В Одесской ОВА назвали причину ночной и утренней воздушных тревог 27 марта

Враг снизил авиационную активность в Одесском регионе, но продолжает вести разведку с помощью беспилотников. Также российские корабли периодически пробуют подходить к берегу с целью обстрелять побережье. Это и является сейчас главными причинами для сигналов воздушной тревоги.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также он рассказал, что украинские вооруженные силы начинают наносить контрудары на разных участках фронта и освобождать от оккупантов населенные пункты.

По его словам, процесс это не быстрый, но все равно каждый новый день приближает нас к победе.