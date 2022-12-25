Война в Украине, день 305-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация на 25 декабря 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались триста пятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и авиационный удар. Также совершил более 90 обстрелов с РСЗО, в частности, в Херсоне погибли мирные люди.

Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляет попыток улучшить тактическое положение в Купянском направлении.

Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площадка, Краснопоповка на Луганщине и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Мариуполь.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелка, Красное, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатне.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской и Новоселовской, Стельмаховке и Мясожаровке Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спорное, Звановка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Бык, Озаряновка, Северный и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное влияние попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск недалеко от Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Великой Новоселки и Времивки Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Дорожнянка, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское на Запорожье и Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать, в частности, гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Красногригорьевка на Днепропетровщине и Бургунка, Антоновка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года. Работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.