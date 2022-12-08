Война в Украине, день 288-й: угроза ударов на энергообъектам остается в силе

Сегодня, в четверг, 8 декабря 2022 года, начались двести восемьдесят восьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. О ситуации на утро сегодняшнего дня сообщает Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

За минувшие сутки противник нанес 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины остается в силе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Хреновка и Гремяч Черниговской области и Нововасиловка, Улица, Чернацкое и Середина Буда на Сумщине.

На Слобожанском направлении обстрелам из танков и артиллерии подверглись районам населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Амбарное, Бологовка, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Синковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское, Харьковской области и Стельмаховка и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении зафиксировано огневое поражение врагом районов Грековки, Макеевки и Площанки Луганской области и Тернов, Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник не оставляет попыток идти в наступление. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенным пунктам Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы на Донетчине.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Зафиксировано артиллерийское поражение более 15 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Львово, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Днепровское Херсонской области. Также под огонь попали остров Белогрудый и города Херсон и Николаев.

По имеющейся информации, во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из ранее заключенных. В результате проведения розыскных действий три беглеца уничтожены. Мероприятия продолжаются. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись.

На временно занятой территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополе Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В то же время наши воины сбили ударный беспилотник типа Shahed-136 и разведывательный дрон «Орлан».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава, позицию артиллерии и 2 боеприпаса противника.