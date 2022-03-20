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Война в Украине, день 25-й: в ВСУ рассказали о потерях врага

Война в Украине, день 25-й: в ВСУ рассказали о потерях врага

Сегодня, 20 марта 2022 года, пошли уже 25-е сутки противостояния российской агрессии в Украине. И за это время оккупанты понесли значительные потери как личного состава, так и боевой техники.

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Так, по данным Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в период и 24 февраля по 20 марта общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава – около 14,7 тыс. человек;
  • танков ‒ 476 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1487 единиц;
  • артиллерийских систем – 230 единиц;
  • систем залпового огня (РСЗО) – 74 единицы;
  • средства противовоздушной обороны – 44 единицы;
  • самолетов – 96 единиц;
  • вертолетов – 118 единиц;
  • автомобильной техники – 947 единиц;
  • корабли/катера – 3 единицы;
  • цистерн с горючим – 60;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 21;
  • специальная техника – 12 единиц.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Фото с Facebook-страницы Сергея Братчука

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Редакция ПРОФИЛЬ

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