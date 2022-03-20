Война в Украине, день 25-й: в ВСУ рассказали о потерях врага

Сегодня, 20 марта 2022 года, пошли уже 25-е сутки противостояния российской агрессии в Украине. И за это время оккупанты понесли значительные потери как личного состава, так и боевой техники.
Так, по данным Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в период и 24 февраля по 20 марта общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава – около 14,7 тыс. человек;
- танков ‒ 476 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1487 единиц;
- артиллерийских систем – 230 единиц;
- систем залпового огня (РСЗО) – 74 единицы;
- средства противовоздушной обороны – 44 единицы;
- самолетов – 96 единиц;
- вертолетов – 118 единиц;
- автомобильной техники – 947 единиц;
- корабли/катера – 3 единицы;
- цистерн с горючим – 60;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12 единиц.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Фото с Facebook-страницы Сергея Братчука