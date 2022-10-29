Война в Украине, день 248-й: ВСУ уверенно отражают атаки врага

Сегодня суббота, 29 октября 2022 года – двести сорок восьмые сутки с начала полномасштабной войны в Украине. О ситуации в горячих точках нашей борющейся с оккупантами страны сообщает Генштаб ВСУ.

По официальной информации, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Кроме того, в течение суток противник нанес 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под удары противника попали районы более 35 населенных пунктов. Среди них – Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давыдов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарцы Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области; на Слобожанском направлении – с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелка и Чугуновка;

– с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелка и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Невское, Спирное, Ольговка и Новоегоровка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Невское, Спирное, Ольговка и Новоегоровка; на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещиевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещиевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру в районах Великой Новоселки, Времовки, Гуляйполя, Железнодорожного и Павловки.

На Южнобужском направлении под огонь попали районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил около 20 вылетов беспилотников разных типов.

В связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж.

В населенном пункте Берислав Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома.

Продолжается так называемая эвакуация оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений. Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.

В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка. В населенном пункте Краснопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 рашистов получили ранения разной степени тяжести.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один вражеский беспилотник.

Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

Также Генштаб ВСУ информирует о потерях противника на утро сегодняшнего дня: