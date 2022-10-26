Война в Украине, день 245-й: как ВСУ отражают атаки

Сегодня, в среду, 26 октября 2022 года, начались двести сорок пятые сутки героического противостояния Украины российским агрессорам. О ситуации на фронте на утро этого дня информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

По официальным данным, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Тернова.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку и продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – город Днепр и область, Приколотное Харьковской области и Большая Александровка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Но, по информации Генштаба ВСУ, Республика Беларусь поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотников (БПЛА) по территории Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стариковое, Середина-Буда, Басовка, Николаевка, Рыжевка. Также задействовал ударные БПЛА;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стариковое, Середина-Буда, Басовка, Николаевка, Рыжевка. Также задействовал ударные БПЛА; на Слобожанском направлении – с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелка и Двухлетняя;

– с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелка и Двухлетняя; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Первомайское, Невское, Белогоровка, Сергеевка и Спорное;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Первомайское, Невское, Белогоровка, Сергеевка и Спорное; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Одрадовка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Одрадовка; на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Железнодорожное, Новополь и Полтавка.

На Южнобужском направлении обстреляны районы более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 20 вылетов БПЛА разных типов.

В россии осуществляется поиск дополнительных источников пополнения боевых потерь. Продолжается работа с уволенными из-за ранения военнослужащими. Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки.

По уточненной информации, в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых «кадыровцев». В населенном пункте Сватово также уничтожены до 10 оккупантов и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты оккупантов.

О потерях врага на утро 26 октября 2022 можно судить по представленной инфографике: