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Война в Украине, день 233: как борются наши защитники и защитницы

Война в Украине, день 233: как борются наши защитники и защитницы

Сегодня, 14 октября 2022 года, Украина отмечает День своих защитников и защитниц. Но в этом году это еще и 233-й день с начала военного вторжения в Украину российских агрессоров.
О том, какова ситуация на фронте на утро пятницы 14 октября и как противостоят захватчикам наши воины, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба, агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Противник обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку, подтягивает резервы, проводит мобилизацию, вербует наемников.

Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За прошедшие сутки пострадали объекты и мирные граждане таких населенных пунктов, как Броды, Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь.

Для нанесения ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Всего за минувшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

  • на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское, Атинское, Большая Рыбица Сумской области и Николаевка Черниговской области;
  • на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Огиревце, Старица, Гатище, Двухлетняя и Гряниковка;
  • на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Терны, Заречное, Надежда, Ольговка, Торское, Белогоровка, Ямполевка и Майское;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зеленополье, Соледар, Майорск, Часов Яр и Опросное;
  • на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Невельское, Первомайское, Золотая Нива.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Времовка, Новоандреевка, Новоданиловка, Дорожнянка, Гуляйполе и Камышеваха.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов недалеко от линии столкновения. Пострадали Никополь и Вышетарасовка.

В городе Энергодаре 10-11 октября было отмечено увеличение личного состава российских оккупационных войск на территории атомной электростанции. По имеющейся информации, оккупанты используют станцию, как базу для размещения личного состава, в связи с тем, что объект не обстреливается.

Противник усиливает режимные меры. На блокпостах вокруг Мелитополя для проведения тщательных обысков вместе с обычными военнослужащими находятся представители ФСБ.

Для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников, в частности, и граждан других стран. Стало известно о прибытии 9 октября в оккупированный Крым около 400 боевиков-иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины.

Кроме того, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края приостановлена отправка отмобилизованных в учебные центры вооруженных сил российской федерации до 1 ноября. Дело в том, что эти учреждения не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в направлениях населенных пунктов Терны, Опросное, Веселое, Невельское, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой пруд.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.

Верим в Вооруженные Силы! И вместе мы обязательно победим!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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